CS Vicovu de Sus s-a impus clar în derbiul etapei

Academica Gălănești a repurtat o victorie categorică în etapa a III-a a Ligii a IV-a, 6-0, în deplasare, cu Bucovina Rădăuți. Golurile învingătorilor au fost marcate de Stîncă (2), David, Moloce, Netbai și Ciobotar.
Tot cu 6-0 a dispus și CS Vicovu de Sus de Viitorul Fălticeni, prin golurile înscrise de Gheorghiciuc (2), Coroamă (2), Sahlean și Lavric.
Într-un alt joc al rundei, Minerul Iacobeni s-a impus cu 1-0 la Mitocu Dragomirnei, cu ajutorul reușitei semnate de Timiș.
Rezultate:
Bucovina Rădăuți – Academica Gălănești 0-6
Stejarii Dragomirnei – Minerul Iacobeni 0-1
Moldova Drăgușeni – Dream Team Ipotești 4-2
Bucovina Dărmănești – CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc 2-2
Forest Pătrăuți – Progresul Frătăuții Vechi 6-3
CS Gura Humorului – Viitorul Liteni 0-3
CS Vicovu de Sus – Viitorul Fălticeni 6-0
Clasament
1 CS Vicovu de Sus 3 3 0 0 21-1 9p
2 Minerul Iacobeni 3 3 0 0 13-0 9p
3 Academica Gălănești 3 3 0 0 13-2 9p
4 CSM Raraul Câmpulung 3 2 1 0 4-2 7p
5 Moldova Drăgușeni 3 2 0 1 8-6 6p
6 Viitorul Fălticeni 3 2 0 1 7-8 6p
7 Bucovina Dărmănești 3 1 1 1 9-9 4p
8 Viitorul Liteni 3 1 0 2 5-5 3p
9 Stejarii Dragomirnei 3 1 0 2 4-5 3p
10 Forest Pătrăuţi 3 1 0 2 7-10 3p
11 CS Gura Humorului 3 1 0 2 6-9 3p
12 Progresul Frătăuții Vechi 3 0 0 3 7-13 0p
13 Dream Team Ipotești 3 0 0 3 4-19 0p
14 Bucovina Rădăuți 3 0 0 3 0-19 0p