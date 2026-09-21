CS Vicovu de Sus s-a impus clar în derbiul etapei

Academica Gălănești a repurtat o victorie categorică în etapa a III-a a Ligii a IV-a, 6-0, în deplasare, cu Bucovina Rădăuți. Golurile învingătorilor au fost marcate de Stîncă (2), David, Moloce, Netbai și Ciobotar.

Tot cu 6-0 a dispus și CS Vicovu de Sus de Viitorul Fălticeni, prin golurile înscrise de Gheorghiciuc (2), Coroamă (2), Sahlean și Lavric.

Într-un alt joc al rundei, Minerul Iacobeni s-a impus cu 1-0 la Mitocu Dragomirnei, cu ajutorul reușitei semnate de Timiș.

Rezultate:

Bucovina Rădăuți – Academica Gălănești 0-6

Stejarii Dragomirnei – Minerul Iacobeni 0-1

Moldova Drăgușeni – Dream Team Ipotești 4-2

Bucovina Dărmănești – CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc 2-2

Forest Pătrăuți – Progresul Frătăuții Vechi 6-3

CS Gura Humorului – Viitorul Liteni 0-3

CS Vicovu de Sus – Viitorul Fălticeni 6-0

Clasament

1 CS Vicovu de Sus 3 3 0 0 21-1 9p

2 Minerul Iacobeni 3 3 0 0 13-0 9p

3 Academica Gălănești 3 3 0 0 13-2 9p

4 CSM Raraul Câmpulung 3 2 1 0 4-2 7p

5 Moldova Drăgușeni 3 2 0 1 8-6 6p

6 Viitorul Fălticeni 3 2 0 1 7-8 6p

7 Bucovina Dărmănești 3 1 1 1 9-9 4p

8 Viitorul Liteni 3 1 0 2 5-5 3p

9 Stejarii Dragomirnei 3 1 0 2 4-5 3p

10 Forest Pătrăuţi 3 1 0 2 7-10 3p

11 CS Gura Humorului 3 1 0 2 6-9 3p

12 Progresul Frătăuții Vechi 3 0 0 3 7-13 0p

13 Dream Team Ipotești 3 0 0 3 4-19 0p

14 Bucovina Rădăuți 3 0 0 3 0-19 0p