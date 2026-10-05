CS Vicovu de Sus defilează în Liga a IV-a „Mihu Acoperișuri”

Formația CS Vicovu de Sus rămâne lider solitar în Liga a IV-a „Mihu Acoperișuri” după ce a dispus clar, pe teren propriu, de cea de-a doua clasată, Academica Gălănești, în derbiul etapei a V-a. Gazdele au punctat prin Zaharie (3), Sahlean, Gheorghiciuc și Maganu. Pentru Academica au înscris Netbai și Moloce.

Într-un alt joc al rundei, Viitorul Liteni a învins cu 3-0 pe Dream Team Ipotești cu ajutorul reușitelor semnate de Mitoșeriu (2) și Maftei.

Rezultate:

Bucovina Rădăuți – Bucovina Dărmănești 2-1

Stejarii Dragomirnei – Progresul Frătăuții Vechi 2-0

Moldova Drăgușeni – Viitorul Fălticeni 3-4

Dream Team Ipotești – Viitorul Liteni 0-3

Forest Pătrăuți – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 3-3

CS Vicovu de Sus – Academica Gălănești 6-2

CS Gura Humorului – Minerul Iacobeni 2-3

Clasament

1 CS Vicovu de Sus 5 5 0 0 29-3 15p

2 Academica Gălănești 5 4 0 1 21-9 12p

3 Minerul Iacobeni 5 4 0 1 16-4 12p

4 Viitorul Fălticeni 5 4 0 1 19-12 12p

5 Raraul Câmpulung 5 3 2 0 15-5 11p

6 Viitorul Liteni 5 3 0 2 11-7 9p

7 Bucovina Dărmănești 5 2 1 2 13-11 7p

8 Moldova Drăgușeni 5 2 0 3 13-13 6p

9 Stejarii Dragomirnei 5 2 0 3 7-11 6p

10 Bucovina Rădăuți 5 2 0 3 4-21 6p

11 Forest Pătrăuţi 5 1 1 3 10-16 4p

12 CS Gura Humorului 5 1 0 4 9-20 3p

13 Progresul Frătăuții Vechi 5 0 0 5 8-17 0p

14 Dream Team Ipotești 5 0 0 5 4-30 0p