CS Vicovu de Sus defilează în Liga a IV-a „Mihu Acoperișuri”

Formația CS Vicovu de Sus rămâne lider solitar în Liga a IV-a „Mihu Acoperișuri” după ce a dispus clar, pe teren propriu, de cea de-a doua clasată, Academica Gălănești, în derbiul etapei a V-a. Gazdele au punctat prin Zaharie (3), Sahlean, Gheorghiciuc și Maganu. Pentru Academica au înscris Netbai și Moloce.
Într-un alt joc al rundei, Viitorul Liteni a învins cu 3-0 pe Dream Team Ipotești cu ajutorul reușitelor semnate de Mitoșeriu (2) și Maftei.
Rezultate:
Bucovina Rădăuți – Bucovina Dărmănești 2-1
Stejarii Dragomirnei – Progresul Frătăuții Vechi 2-0
Moldova Drăgușeni – Viitorul Fălticeni 3-4
Dream Team Ipotești – Viitorul Liteni 0-3
Forest Pătrăuți – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 3-3
CS Vicovu de Sus – Academica Gălănești 6-2
CS Gura Humorului – Minerul Iacobeni 2-3
Clasament
1 CS Vicovu de Sus 5 5 0 0 29-3 15p
2 Academica Gălănești 5 4 0 1 21-9 12p
3 Minerul Iacobeni 5 4 0 1 16-4 12p
4 Viitorul Fălticeni 5 4 0 1 19-12 12p
5 Raraul Câmpulung 5 3 2 0 15-5 11p
6 Viitorul Liteni 5 3 0 2 11-7 9p
7 Bucovina Dărmănești 5 2 1 2 13-11 7p
8 Moldova Drăgușeni 5 2 0 3 13-13 6p
9 Stejarii Dragomirnei 5 2 0 3 7-11 6p
10 Bucovina Rădăuți 5 2 0 3 4-21 6p
11 Forest Pătrăuţi 5 1 1 3 10-16 4p
12 CS Gura Humorului 5 1 0 4 9-20 3p
13 Progresul Frătăuții Vechi 5 0 0 5 8-17 0p
14 Dream Team Ipotești 5 0 0 5 4-30 0p