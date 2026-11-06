„Cryptex Symbola”, expoziție realizată de artista Petra Rusu, la Muzeul Arta Lemnului

Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc organizează sâmbătă, 7 noiembrie 2026, de la ora 14:00, la mansardă, vernisajul expoziției „Cryptex Symbola”, semnată de artista Petra Rusu, profesor de pictură la Palatul Copiilor Suceava. Expoziția este curatoriată de inspector arte, prof. Loredana Mihaela Ceică, iar evenimentul va fi completat de un program artistic susținut de profesorii Laura Pintileasa (pian) și Lucian Georgel Rusu (percuție), alături de elevii Rareș Ițco, Alessandro Ostafe, Fabian Lazurcă, Eric Onesciuc, Marina Ciubotariu și Sofia Floriștean.

Reprezentanții Muzeului Arta Lemnului au organizat evenimentul cultural „în colaborare cu Asociația Dascăl și Artist, Asociația Intercultural Art Suceava, partener media: Știrea Zilei”.