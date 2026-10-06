Crucea Eroilor – monument cu o înălțime de 7 metri – va fi amplasată în Obcini

Un nou monument urmează să apară în municipiul Suceava – Crucea Eroilor, cu o înălțime de 7 metri. Monumentul urmează să fie realizat în baza unei asocieri între municipiul Suceava și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Suceava.

„Acest monument a venit ca o recunoaștere a jertfei acestor eroi, știind că mulți dintre cei care-și dorm somnul de veci pe pământ străin și peste al căror nume s-a așternut praful uitării nu au avut parte de un mormânt al lor, la care să le vegheze la cap o cruce”, spune generalul de brigadă Ion Burlui, președintele filialei Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, în adresa înaintată Primăriei Suceava.

Asocierea, care va fi supusă aprobării consilierilor locali în ședința extraordinară de săptămâna viitoare, vizează punerea la dispoziția Asociației Cultul Eroilor a unei suprafețe de teren de 9 mp pe strada Bistriței, pentru amplasarea monumentului.

Contribuția Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Suceava constă în elaborarea documentației tehnice necesare, obținerea avizelor și autorizațiilor legale, finanțarea integrală a investiției, executarea lucrărilor și predarea investiției către municipalitate, după recepționarea acesteia.

Practic, Crucea Eroilor, pentru care s-a demarat deja acțiune de strângere de fonduri, va deveni un monument al orașului, în apropierea unei unități de cult.