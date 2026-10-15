Criza vaccinului gripal blochează imunizarea populației active din Suceava

Campania de imunizare împotriva gripei sezoniere pentru sezonul 2026–2027 s-a blocat, deși Ministerul Sănătății a recomandat începerea vaccinării încă de la începutul lunii octombrie. Farmaciile din municipiul Suceava și din restul județului se confruntă cu o criză de doze, iar sucevenii cu vârste cuprinse între 19 și 59 de ani, inclusiv bolnavii cronici din această categorie, sunt trimiși acasă cu rețetele nefolosite.

În acest moment, în depozitele unităților farmaceutice și pe rafturi mai există doar două tipuri de seruri. Primul este vaccinul injectabil Efluelda, recomandat seniorilor de peste 60 de ani, iar al doilea este cel cu administrare nazală, Fluenz, destinat copiilor și adolescenților cu vârste între 2 și 17 ani. Pentru populația activă și persoanele care nu se încadrează în aceste grupe de vârstă, vaccinurile precum Vaxigrip sau Influvac au devenit imposibil de găsit.

Situația critică de la nivelul județului este confirmată de președinta Colegiului Farmaciștilor Suceava, Doinița Cocriș. „Suntem în blocaj pe segmentul vaccinurilor destinate populației active. Farmaciile din județ au depus din timp precomenzile, însă distribuitorii livrează cantități mult sub necesar sau întârzie livrarea din motive obiective. Pacienții vin cu rețetele compensate eliberate de medicii de familie, dar suntem puși în situația neplăcută de a-i refuza din lipsă de stoc. În farmacii mai avem vaccinul pediatric nazal și cel pentru persoanele de peste 60 de ani. Populația adultă activă și o bună parte a bolnavilor cronici nu pot fi imunizați în acest moment”, a precizat Doinița Cocriș.

Președinta Colegiului Farmaciștilor Suceava a mai spus că la nivel național sunt „sute de mii de doze”, dar sunt distribuite neuniform între județe. „Stocul de vaccin gripal la nivel național este peste nivelul celui adus în țară anul trecut, deci cred că putem spune că în următoarea perioadă se va rezolva situația și la noi în județ”, a spus Doinița Cocriș.

Schimbarea sistemului de achiziție din ultimii ani, prin care pacienții își ridică singuri vaccinul din farmacii pe bază de rețetă, pune presiune pe rețeaua farmaceutică locală, care nu poate onora cererea din cauza verigilor lipsă din lanțul de distribuție.

Medicii de familie suceveni privesc blocajul cu aceeași îngrijorare. Luna octombrie reprezintă intervalul optim pentru instalarea imunității înainte ca virusurile gripale să înceapă să circule. În lipsa stocurilor pentru segmentul majoritar de vârstă, o mare parte a comunității rămâne vulnerabilă în fața virozelor respiratorii specifice sezonului rece.