Cristian Șologon revine ca secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Social-democratul sucevean Cristian Șologon revine în echipa guvernamentală, după ce premierul a semnat decizia de numire a acestuia în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Numirea a fost făcută miercuri și devine operațională imediat după publicarea în Monitorul Oficial, programată tot în cursul zilei de miercuri.

Ioan Cristian Șologon nu se află la prima experiență în cadrul acestui minister. El a mai ocupat aceeași funcție de secretar de stat în perioada martie 2025 – aprilie 2026, când aproximativ 13 luni a gestionat portofoliul proiectelor mari de infrastructură din zona Moldovei. S-a retras din funcție prin demisie, depusă în contextul retragerii temporare a social-democraților de la guvernare.

De-a lungul carierei sale administrative, Șologon a mai activat ca subprefect al județului Suceava, dar și ca subsecretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării.

Contactat telefonic, Cristian Șologon a declarat că se bucură că se întoarce la Ministerul Transporturilor, unde a lăsat proiecte începute. „Voi vedea dacă le reiau de unde le-am lăsat sau au mai avansat între timp. Este vorba despre proiecte importante pentru județul Suceava, cum ar fi A7, centurile sau rețeaua feroviară, dar în același timp importante și la nivel național”, a afirmat Cristian Șologon.