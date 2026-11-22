Pugilistul sucevean Cristi Măzăreanu a câștigat fără emoții, prin TKO, meciul disputat la Brașov, în cadrul galei Ursache Boxing Show. Măzăreanu l-a învins pe maghiarul Tamas Horvath, în cadrul categoriei 72 de kilograme.

Multiplu campion al României la diferite categorii de vârstă, fost vicecampion european de juniori și participant la Mondiale, Cristi Măzăreanu a trecut la profesioniști, fiind stabilit de ceva vreme în Suedia.

În vârstă de doar 23 de ani, pugilistul crescut de Andu Vornicu la CSM Suceava are un palmares de 4 victorii din tot atâtea meciuri disputate în boxul profesionist.