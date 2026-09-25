Crește prețul la încălzire în municipiul Suceava

Facturile la încălzire vor crește în municipiul Suceava, odată cu majorarea prețului gigacaloriei pentru populație, cu peste 13%. Sucevenii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor plăti facturi mai mari pentru căldură și apă caldă începând cu data de 1 octombrie a.c.. Un proiect de hotărâre de consiliu local inițiat de primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Ioan-Dan Cușnir propune modificarea tarifelor locale și va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local Suceava în ședința din 30 septembrie. Principala cauză a acestei majorări o reprezintă creșterea prețului de producție a energiei termice de către operatorul SC Bioenergy Suceava SA, justificată de scumpirea masei lemnoase folosite drept combustibil.

Prețul facturat populației crește la 234,49 lei/MWh

Conform proiectului de hotărâre, noul preț local pentru populație la care se facturează energia termică în municipiul Suceava va fi de 234,49 lei/MWh (cu TVA inclus), valabil atât pentru sezonul rece (cu TVA de 11%), cât și pentru sezonul cald (cu TVA de 21%). Față de tariful actual de 206,36 lei/MWh, noua valoare reprezintă o creștere netă de 28,13 lei/MWh, adică o scumpire de aproximativ 13,63% pentru consumatorii casnici.

Prețul energiei termice produse în cogenerare de SC Bioenergy Suceava SA crește de la 140,85 lei/MWh la 166,18 lei/MWh (exclusiv TVA). Această diferență de 25,33 lei/MWh reprezintă o majorare de 15% pe componenta de producție. Noul tarif a primit deja avizul ANRE. Cealaltă componentă a prețului local – tarifele pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare gestionate de operatorul SC Thermonet rămâne neschimbată, la valoarea totală de 373,77 lei/MWh (exclusiv TVA). Din această sumă, 119,84 lei/MWh revin transportului și furnizării, iar 253,93 lei/MWh sunt alocați distribuției și furnizării.

Primăria subvenționează mai departe energia termică

Diferența dintre prețul total al energiei termice și cel plătit efectiv de populație va fi acoperită, ca și până acum, prin subvenții de la bugetul local al municipiului Suceava.

În sezonul rece, 1 noiembrie – 31 martie, prețul local total aprobat (cu TVA de 11%) este de 599,34 lei/MWh. Populația plătește 234,49 lei, iar primăria va achita o subvenție de 364,86 lei/MWh. În sezonul cald, 1 aprilie – 31 octombrie, prețul local total aprobat (cu TVA de 21%) este de 653,34 lei/MWh. Subvenția suportată de municipalitate va crește la 418,85 lei/MWh. De prețul total ajustat pentru sezonul rece (599,34 lei/MWh cu 11% TVA) vor beneficia, pe lângă populație, și spitalele publice și private, unitățile de învățământ, organizațiile neguvernamentale, unitățile de cult și furnizorii de servicii sociale acreditați.

Pentru agenții economici, noul preț local va fi de 539,95 lei/MWh (exclusiv TVA), respectiv 653,34 lei/MWh (cu TVA de 21% inclus). Energia termică la Suceava rămâne mai ieftină decât la Botoșani, Iași sau Bacău. Chiar și în condițiile acestei majorări, notele de fundamentare din proiectul de HCL arată că Suceava menține tarife mai reduse în comparație cu alte municipii din regiune, la nivelul datelor din septembrie 2026. La Botoșani, prețul facturat populației este de 390,52 lei/MWh în regim de iarnă; la Iași, 286,22 lei/MWh, la Bacău, 504,83 lei/MWh.

Proiectul se află în procedură de transparență decizională, iar sucevenii pot trimite propuneri sau opinii până pe data de 30 septembrie 2026. Decizia finală pentru noile prețuri va fi luată prin votul consilierilor locali suceveni în cadrul aceleiași zile.