Crescătorii de vaci de la munte au cui vinde laptele, după retragerea Lactalis, chiar la un preț mai bun

Închiderea tuturor centrelor de colectare lapte din zonele Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc de către grupul Lactalis, din luna august, nu a dus din fericire chiar la dezastrul de care se temeau mulți crescători și nu numai ei.

Alte trei firme au intrat pe piață și colectează integral laptele, a confirmat pentru Monitorul de Suceava inginerul Cornel Costeliuc, președintele Asociației crescătorilor de taurine ”Noua Fermă”.

Mai mult, dacă Lactalis ajunsese la un moment dat să ofere doar 0,70 lei pe litrul de lapte, actualii colectori plătesc în jur de 1,2 lei per litru, asta și pe fondul unei creșteri a cererii de lapte pe piața europeană.

Evident, situația nu este nici pe departe roz, prețul laptelui de la poarta fermierului rămânând, în mare, același, de cel puțin zece ani.

Cornel Costeliuc a arătat că un preț cât de cât corect pentru crescător ar fi de la 2 lei litrul de lapte în sus, însă acest tarif îl percep deocamdată doar fermele de vaci de lapte, de unde se poate colecta cu cisterna, și unde costurile de colectare și transport sunt mult mai mici.

”Pot spune că am trecut cu bine de momentul de cumpănă din vară, cu retragerea Lactalis. Putem spune că tot răul a fost spre bine, măcar în sensul că nici o localitate nu a rămas descoperită, să nu aibă unde da laptele”, a precizat fermierul.

El a arătat că oricum o scădere a producției de lapte de vacă a venit natural, existând tot mai mulți crescători și de la noi care se axează pe creșterea de bovine din rase de carne.

Cu privire la cei 40 de colectori de lapte care erau angajați la Lactalis, cei mai mulți lucrează în continuare pentru noii colectori, în timp ce alții au intrat în șomaj și vor beneficia și de salarii compensatorii, conform contractelor de muncă pe care le aveau.

Vaci de lapte, de la Fundu Moldovei

Un zvon devenit certitudine la începutul verii a înghețat inimile multor crescători de vaci

Monitorul de Suceava a scris în ediția din 9 iunie despre lovitura cruntă pentru tot sectorul de creștere a vacilor de lapte din zona de munte a județului. Un zvon devenit atunci certitudine a fost că grupul Lactalis închide de la 1 august toate centrele de colectare lapte din zonele Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

Un reprezentant local al grupului ne-a confirmat atunci informația, decizia fiind luată de la nivel înalt de către conducerea grupului, compania franceză Lactalis, jucător la nivel mondial și lider pe piața laptelui din România.

Pentru că depozitele de lapte ar fi pline, pentru că laptele nu se mai vinde ca altădată și pentru că această colectare de la crescători presupune costuri mari, investitorii au decis ca de la 1 august să colecteze lapte doar de la fermele mari, de unde se poate colecta cu cisterna.

Numărul crescătorilor de vaci din județ care aveau contracte cu Lactalis era constant de 600-700, spre 1.000 în anumite perioade ale anului.

”Nu cerem pomană și nu cerem privilegii. Cerem doar să avem posibilitatea să ne vindem laptele și să ne continuăm munca cinstită”

”Vacile noastre sunt crescute tradițional, pășunate pe pajiștile din Bucovina și îngrijite cu multă muncă și responsabilitate. Producem zilnic lapte natural, obținut în gospodării familiale care există de generații. Nu cerem pomană și nu cerem privilegii. Cerem doar să avem posibilitatea să ne vindem laptele și să ne continuăm munca cinstită. Facem un apel către fabrici de procesare, investitori, cooperative și antreprenori care ar putea fi interesați să preia și să proceseze laptele produs în zona noastră”, este o parte din mesajul fermierilor din zona Fundu Moldovei, mesaj care a fost publicat atunci și de Monitorul de Suceava.

După articolul din Monitorul de Suceava de atunci, prima reacție a venit de la producătorul de lactate Niro din Gura Humorului, Gheorghe Niță, care a dat garanții că va prelua o parte din laptele crescătorilor de vaci de lapte din Bucovina. Și așa s-a și întâmplat, fostul consilier județean și om de afaceri fiind acum unul dintre colectori.