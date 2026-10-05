Credință, Școală și Comunitate: Suflet de copil în rugăciune de Ziua Mondială a Educației la Cajvana

​„Școala sădește lumina în mintea copilului, iar Biserica aprinde lumina în sufletele lor.”

​Există duminici care nu se uită, duminici în care cerul pare că coboară mai aproape de pământ, iar zidurile bisericii devin neîncăpătoare pentru atâta emoție, inocență și lumină. Comunitatea noastră din Cajvana a trăit un astfel de moment de o frumusețe aparte, marcând cea de-a V-a ediție a proiectului eparhial „Liturghia Copiilor” — o inițiativă de suflet derulată chiar în pragul Zilei Mondiale a Educației.

​Proiectul s-a desfășurat și la inițiativa doamnei prof. înv. primar Irina Davidoaia, care a pus suflet și dăruire în organizarea acestui moment de aleasă trăire duhovnicească și educațională.

​Îmbrăcați în straie strămoșești, purtând cu mândrie ia și portul popular, elevii din învățământul primar de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, însoțiți cu dragoste de părinți, bunici, cadre didactice și de conducerea școlii noastre — domnul director coordonator, prof. Ciotu Iulian, și domnii directori adjuncți, prof. Ureche Casandra, prof. Tomuț Cristina și prof. Crăciun Marius —, au pășit cu pași mici, dar cu inimi mari, în Sfânta Biserică.

​Privindu-i pe acești micuți cum au rostit într-un singur glas rugăciunea „Tatăl Nostru”, cum au primit Trupul și Sângele Mântuitorului și cum au umplut lăcașul de închinare cu glasurile lor angelice cântând pricesne și susținând un moment artistic deosebit, înțelegi cel mai limpede o ecuație simplă, dar esențială pentru viitorul nostru: Credință + Biserică + Școală = O națiune sănătoasă.

​Gânduri de suflet ale organizatorilor și slujitorilor Sfântului Altar

​„Educația adevărată nu înseamnă doar acumulare de cunoștințe, ci mai ales formarea caracterului și îmbrăcarea sufletului în valori perene. Să-i vedem pe copiii noștri împreună în sfântul lăcaș, laolaltă cu dascălii și părinții lor, ne dă garanția că comunitatea din Cajvana are un viitor binecuvântat. Școala și Biserica au mers mereu mână în mână, iar astăzi am trăit cu toții o adevărată lecție de credință, unitate și dăruire.”

— Prof. Ciotu Iulian, Director Coordonator al Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana

​„Biserica este casa tuturor, dar mai ales a celor mici și curați cu inima. Prin «Liturghia Copiilor», punem o sămânță de lumină în sufletele lor fragede, o sămânță care va rodi peste ani în oameni responsabili, credincioși și iubitori de neam. Ne bucurăm nespus să vedem altarul și școala unite într-o singură rugăciune de mulțumire.”

— Pr. Dr. Marius-Gheorghiță Davidoaia, Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Cajvana 1

​„Astăzi, glasurile copiilor au fost cea mai frumoasă rugăciune adusă lui Dumnezeu. Când copilul învață să-și unească palmele și să rostească «Tatăl Nostru» alături de dascălul și părintele său, comunitatea noastră devine mai puternică și mai binecuvântată. Le mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest moment de înaltă trăire duhovnicească.”

— Pr. Radu-Sorinel Rezuș, Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Cajvana 2

​O punte sfântă între Altar și Școală

​Biserica este cea care sădește valorile morale și iubirea de aproape, Școala deschide mintea spre cunoaștere și discernământ, iar Credința le unește trainic pe amândouă. Doar sprijinindu-ne pe acești stâlpi de neclintit putem crește caractere puternice și putem asigura viitorul unei comunități binecuvântate.

​Evenimentul de astăzi face parte din programul eparhial derulat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic și organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin grija doamnei inspector de religie Daniela Ceredeev, alături de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. La Cajvana, această sărbătoare a adunat laolaltă dăruirea cadrelor didactice și a preoților slujitori de la ambele parohii:

​Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Cajvana 1, alături de pr. dr. Marius-Gheorghiță Davidoaia și pr. Iulian-Vasile Davidoaia, împreună cu prof. înv. primar Irina Davidoaia și echipa de cadre didactice implicate (Trandafira Solcan, Floarea Pascariu, Domnica Pîțu, Tatiana Robu, Larisa Drăghici, Irina Chindriș, Ioana Oborocianu, Sultănica Ureche, Minodora Dranca, Sofronia Chindriș, Ana-Maria Negrușer, Diana-Domnica Titieni, Alexandra Hariuc, Eudochia Boca, Eudochia Negrușer, Alexandra Gurău, Casandra Domnar).

​Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Cajvana 2, alături de pr. Radu-Sorinel Rezuș și pr. Bogdan Hopulele, împreună cu prof. înv. primar Mihaela Rezuș și colectivul de profesori implicați (Cristina Tomuț, Andreea Negrea, Trandafira Tomăscu, Floarea Pîțu, Casandra Tipa, Ștefănica Tomescu, Alexandra Creangă, Anuța Bîrgăuan, Floarea Gurău, Casandra Pîțu, Irina Gurău, Domnica Ciuhan, Adriana Savu, Domnica Mitrofan, Ion Boca, Lidia-Loredana Seserman, Rodica Burescu, Nicoleta Rotar, Anastasia Creangă, Viorica Ureche, precum și profesorii de religie ortodoxă Onoi Gheorghe Aurelian și Ciuhan Dumitru).

​La finalul Sfintei Liturghii, pentru a încununa bucuria sărbătorii și dăruirea celor mici, toți copiii au fost răsplătiți cu pachete pline cu dulciuri, pregătite cu grijă prin sprijinul oferit de Consiliul Local.

​Mulțumiri din suflet și gânduri de recunoștință

​Încărcați de emoția acestei zile, transmitem cele mai calde felicitări dragilor noștri copii pentru dăruirea și lumina pe care ne-au dăruit-o!

​Alese mulțumiri se îndreaptă către părinți și bunici — cei dintâi dascăli ai vieții — pentru jertfa și grija de a-și crește fiii și fiicele aproape de Dumnezeu și de valorile curate ale credinței.

​În pragul Zilei Mondiale a Educației, ne înclinăm cu respect în fața doamnelor și domnilor profesori, cât și a conducerii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, pentru devotamentul, dragostea și măiestria cu care călăuzesc acești pași fragezi zi de zi.

​Nu în ultimul rând, gândurile noastre de respect și recunoștință merg către părinții preoți pentru calda găzduire, binecuvântare și pentru modul minunat în care păstrează vie legătura sfântă dintre altar și școală.

​Un călduros „La mulți ani!” tuturor dascălilor care luminează minți și cresc suflete!

​Prof. înv. primar Seserman Lidia-Loredana

Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana

Credință, Școală și Comunitate: Suflet de copil în rugăciune de Ziua Mondială a Educației la Cajvana Credință, Școală și Comunitate: Suflet de copil în rugăciune de Ziua Mondială a Educației la Cajvana Credință, Școală și Comunitate: Suflet de copil în rugăciune de Ziua Mondială a Educației la Cajvana Credință, Școală și Comunitate: Suflet de copil în rugăciune de Ziua Mondială a Educației la Cajvana Credință, Școală și Comunitate: Suflet de copil în rugăciune de Ziua Mondială a Educației la Cajvana Credință, Școală și Comunitate: Suflet de copil în rugăciune de Ziua Mondială a Educației la Cajvana Credință, Școală și Comunitate: Suflet de copil în rugăciune de Ziua Mondială a Educației la Cajvana Ciornă automată