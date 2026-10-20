Credința în înviere risipește teama de moarte, încurajarea adresată sucevenilor în Duminica a XX-a după Pogorârea Sfântului Duh

„Nu te înfricoșa de moarte și nu te lăsa cuprins de deznădejde, pentru că ea doar întrerupe pentru o clipă viața trupească, nu o ia, fiind o poartă ce îți deschide calea spre înviere și viața veșnică.” – al optulea îndemn din Decalogul la Duminica a XX-a după Pogorârea Duhului Sfânt, alcătuit de întâistătătorul Bisericii de pe meleagurile sucevene, a aflat ecou în inimile și cugetele celor prezenți în curtea Mănăstirii Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou – Catedrala Arhiepiscopală, readucând în atenție taina învierii și nădejdea că viața noastră nu se sfârșește la marginea mormântului.

Una dintre cele mai mari drame ale vieții omenești o constituie confruntarea cu moartea, mai ales atunci când ne despărțim de o persoană foarte dragă. Iar dacă cel ce părăsește viața trupească este un tânăr, durerea este și mai sfâșietoare, sfârșitul înainte de vreme fiind considerat nefiresc, lipsit de logică, chiar un act de nedreptate din partea lui Dumnezeu. Rânduită de către Sfinții Părinți a se citi în bisericile ortodoxe în Duminica a XX-a după Pogorârea Sfântului Duh, relatarea minunii învierii fiului văduvei din Nain ne amintește, încă o dată, licărul credinței în înviere și viața veșnică, mărturisit în Crez, cu puțin timp înainte de primirea Tainei Botezului și la fiecare slujbă a Bisericii. Nu trebuie decât să ne încredem în purtarea de grijă a Mult-Milostivului Dumnezeu, mai mult decât în propria persoană ori în semeni, fiindcă, în bunătatea Sa, ne dă ceea ce este mai bine și mai de folos pentru noi.

În ziua în care Biserica îl prăznuiește liturgic pe Sfântul Evanghelist Luca, a optsprezecea zi a lui Brumărel, lună în care prin excelență în cadrul Sfintei Liturghii se citesc pericope evanghelice redactate în stilul inconfundabil al medicului ce s-a învrednicit să fie apostolul și istoricul lui Dumnezeu, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic și Preasfințitul Părinte Episcop-Vicar Damaschin Dorneanul s-au aflat în mijlocul credincioșilor ce și-au îndreptat pașii spre așezământul monahal care se bucură de binecuvântarea cinstitelor moaște ale Marelui Mucenic Ioan cel Nou, sfânt originar din Trapezunt, martirizat la Cetatea Albă.

Credința în înviere risipește teama de moarte, încurajarea adresată sucevenilor în Duminica a XX-a după Pogorârea Sfântului Duh

Cei doi ierarhi au săvârșit împreună Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la altarul amenajat în preajma clopotniței ce străjuiește intrarea în ctitoria voievodală a domnilor Bogdan al III-lea și Ștefăniță, atât biserica mare – monument UNESCO, cât și paraclisul aflându-se într-un amplu proces de restaurare. Din soborul împreună-slujitor au făcut parte clerici ai Centrului Eparhial Suceava, viețuitori din obștea mănăstirii, precum și slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale, între care arhim. Justinian Săvescu, consilier administrativ, arhim. Serafim Grigoraș, stareț al ctitoriei mușatine și exarh de zonă, și arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh.

Corul Mixt al Catedralei Arhiepiscopale, care se află sub oblăduirea întâiului sfânt ocrotitor al Moldovei, a oferit răspunsurile liturgice, sub îndrumarea dirijorală a părintelui Ionuț-Lucian Tablan-Popescu. Biserica s-a îmbogățit și cu doi slujitori, teologul Alexandru Păscărița și diaconul Constantin Maloș fiind hirotoniți, la momentele rânduite, în treapta de diacon, respectiv de preot, pe seama Catedralei Arhiepiscopale.

Tâlcuirea fragmentului Sfintei Evanghelii referitor la învierea fiului văduvei din Nain, minune săvârșită de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos și consemnată de Sfântul Evanghelist Luca, a fost făcută în răstimpul împărtășirii clericilor de către pr. prof. dr. Florin Grigorescu, de la Parohia „Sfântul Nicolae” Uncești, Protopopiatul Fălticeni. Sfinția sa a subliniat că această minune, prima înviere săvârșită de Fiul Întrupat al lui Dumnezeu, descoperă puterea asupra morții a Celui venit în lume ca să o ridice de sub osânda morții. Mișcat de milă și compasiune față de mama îndurerată, care își luase cu ceva vreme în urmă rămas bun și de la soțul ei, Domnul Hristos îl învie pe tânăr, fără ca cineva să-I ceară acest lucru.

„În Galileea, două mulțimi se întâlnesc aici: cea care-L urma pe Hristos, pentru că are cuvintele vieții veșnice, și cea mortuară, care se întâlnea cu femeia ce purta dubla durere a ei: după pierderea soțului, acum se vedea și fără fiul ei. Numele cetății Nain s-ar traduce „bucurie, desfătare”, însă la momentul acesta, al înmormântării, ea parcă se pustiise, încremenise. Hristos Mântuitorul are puterea de a readuce mângâierea, speranța, bucuria în rândul familiei acesteia încercate, dar și în rândul poporului martor și al nostru, care participăm și noi cu ochii credinței la acest fapt minunat. Domnul o vede pe femeia mamă și îi spune: Nu plânge!, iar tânărului i-a spus: Tinere, ție îți zic, scoală-te!”

Ecoul minunii a fost unul deosebit. „Cel ce fusese mort s-a ridicat și a început să vorbească, iar Iisus l-a dat mamei sale. Și frica i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu, zicând: «Prooroc mare S-a ridicat între noi» și «Dumnezeu a cercetat pe poporul Său». (Luca 7, 13–16).” În această cheie trebuie de altfel să înțelegem această minune: pe de o parte, îndemnul „Nu plânge!” nu înseamnă renunțarea la lacrimile pocăinței, ci biruirea greutăților și deznădejdii prin credința statornică în Înviere și în viața veșnică; pe de altă parte, Dumnezeu cel iubitor ne învață să intervenim din iubire în sprijinul celor aflați în suferință, fără să așteptăm să ni se ceară ajutorul.

Înaltpreasfințitul Calinic i-a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul de învățătură, amintind că părintele profesor desfășoară o bogată activitate educațională, atât ca director al Școlii Gimnaziale „Artur Gorovei” Bunești, cât și în cadrul Centrului Cultural „Sfânta Ecaterina și Sfântul Dumitru Stăniloae”. Totodată, a amintit că pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților se regăsește exegeza acestei zile, „Tinere, ție îți zic, scoală-te!”.

În contextul Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane, marcată anual în data de 18 octombrie, și al parteneriatului dintre Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) și Patriarhia Română, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a propus și un Decalog al omului prudent, prin care atrage atenția asupra acestei tare a societății contemporane.

Dorind ca cei prezenți să se întoarcă acasă cu o sinteză a tâlcurilor ce pot fi extrase din textul evanghelic al zilei, chiriarhul locului a lecturat Decalogul învierii fiului văduvei din Nain, „în care îndeamnă la asumarea morții ca o realitate firească și la o înțeleaptă pregătire pentru ea prin săvârșirea binelui, pentru a primi răspuns bun la întâlnirea cu Dreptul Judecător”.

Totodată, a anunțat că în zilele de 19 și 20 octombrie, moaștele Sfântului Ioan cel Nou vor călători în întreaga Arhiepiscopie a Sucevei și Rădăuților, o tradiție ce a început acum șapte ani, ocrotitorul eparhiei poposind în numeroase parohii și mănăstiri eparhiei, în semn de mulțumire pentru ajutorul și mijlocirea rugăciunilor sale înaintea lui Dumnezeu, precum și pentru mângâierea și întărirea credincioșilor.

După ce ierarhii au citit rugăciuni de dezlegare şi pentru sănătate, pentru vindecarea celor care se află în diferite suferințe, inclusiv a celor afectați de depresie, un grup de pelerini din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Albei-Iuliei, prezent la Suceava pentru un popas duhovnicesc pe drumul de întoarcere, după ce au mers să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, a cântat mai multe pricesne.

Toți credincioșii care au venit cu multă evlavie să îl cinstească pe Sfântul ce veghează de peste șase veacuri Cetatea Sucevei au fost stropiți cu apă sfințită, Marele Mucenic al lui Hristos, fiind cunoscut pentru nenumăratele minuni săvârșite de-a lungul timpului.

Irina Ursachi