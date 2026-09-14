Credincioșii au îmbrăcat straie de sărbătoare cu prilejul hramului Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”

Comunitatea din orașul Cajvana a trăit clipe de adâncă trăire duhovnicească cu ocazia praznicului Nașterii Maicii Domnului, pe 8 septembrie 2026, primul mare praznic din noul an bisericesc. Biserica Parohiei Cajvana II și-a primit credincioșii în haine de sărbătoare, adunând laolaltă fiii orașului din ambele parohii, alături de reprezentanți ai autorităților publice locale și de stat.

​Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un impresionant sobor de preoți, condus de PC Părinte Protopop Doru-Ionel Budeanu, alături de PC Părinte Paroh Radu-Sorinel Rezuș.

​Un moment extrem de emoționant al zilei l-a constituit prezența unui grup numeros de copii îmbrăcați în straie populare românești, care au interpretat cu măiestrie două pricesne dedicate Maicii Domnului, aducând lacrimi de bucurie și recunoștință în ochii celor prezenți.

​PC Părinte Protopop Doru-Ionel Budeanu a evidențiat semnificația duhovnicească a acestei zile: „Nașterea Maicii Domnului marchează începutul mântuirii noastre și este un moment de mare bucurie pentru întreaga suflare creștină. Am văzut astăzi la Cajvana o comunitate vie, unită în rugăciune și cântare, care a alergat cu inima deschisă în brațele ocrotitoare ale Maicii Domnului. Prezența atâtor credincioși și mai ales zâmbetul și curăția copiilor îmbrăcați în costume tradiționale ne arată că credința și valorile strămoșești rămân vii și se transmit cu dragoste generațiilor viitoare.”

​PC Părinte Paroh Radu-Sorinel Rezuș a adresat un gând de recunoștință tuturor celor implicați:

​„Ziua de astăzi este o zi de aleasă bucurie pentru parohia noastră. Le mulțumim din suflet bunilor noștri credincioși pentru dragostea, ascultarea și jertfa de care dau dovadă în mod exemplar în viața de zi cu zi. De asemenea, aducem mulțumiri onorabililor invitați și autorităților care ne-au fost alături. Din osteneala comunității noastre, am pregătit pachete cu hrană pentru toți cei prezenți și ne-am bucurat împreună la agapa creștină organizată cu acest prilej. Fie ca Maica Domnului, ocrotitoarea sfântului nostru locaș, să reverse har și binecuvântare peste toate familiile din Cajvana.”

​La finalul slujbei religioase, a fost săvârșit și un parastas de pomenire pentru ctitorii bisericii și pentru toți cei adormiți din comunitate, urmat de împărțirea de pachete cu hrană și o agapă frățească.

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Preot Paroh, Radu-Sorinel Rezuș, Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Cajvana II