Cozile de camioane între Siret și frontieră sunt de 1,5 km, de la Siret spre Suceava, de 4 km

Coloana de camioane de la Suceava la Siret și de la Siret spre vamă a fost compactată, informează Prefectura Suceava, dar timpii de așteptare rămân ridicați. Astfel, între Vama Siret și orașul Siret autocamioanele sunt stocate pe două benzi pe aproximativ 1,5 km. La ieșirea din orașul Siret spre Suceava, pe un prim tronson, coloana este stocată pe două benzi pe o distanță de aproximativ 700 m, iar pe al doilea tronson spre Suceava, coloana a scăzut și este stocată pe o singură bandă, pe o distanță de 4 km.

Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Suceava, inspector principal de poliție Alina Petraru, a arătat că în Punctul de Trecere a Frontierei Siret se înregistrează în continuare timpi ridicați de așteptare pentru camioanele care se prezintă la controlul de frontieră pe sensul de ieșire din România. În prezent, aproximativ 360 de camioane se află în așteptare pentru efectuarea formalităților de trecere a frontierei.

„Această situație este determinată de creșterea semnificativă a numărului de automarfare, pe fondul intensificării transporturilor de mărfuri în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, dar și de capacitatea scăzută de procesare a camioanelor de către autoritățile ucrainene. În acest context, Poliția de Frontieră Română menține un dialog permanent cu autoritățile de frontieră ucrainene, fiind purtate discuții, prin canalele instituționale de cooperare, pentru identificarea unor soluții concrete care să permită creșterea capacității de preluare și procesare a automarfarelor pe teritoriul Ucrainei și, implicit, reducerea timpilor de așteptare pe partea română”, a precizat Alina Petraru.

În condiții normale, capacitatea medie de procesare a PTF Siret, pe sensul de ieșire din țară, este de aproximativ 250 de camioane în 12 ore, în timp ce, în prezent, autoritățile ucrainene preiau, în medie, 170–200 de camioane în același interval. Această diferență influențează direct ritmul de desfășurare a traficului și contribuie la menținerea coloanelor de camioane pe teritoriul României.

La nivelul PTF Siret sunt operaționalizate toate cele trei artere de control destinate automarfarelor, fiind utilizată astfel capacitatea maximă pe care o permite infrastructura punctului de trecere. Totodată, polițiștii de frontieră utilizează sistemele mobile eDAC pentru efectuarea verificărilor inclusiv asupra camioanelor aflate în coloană, în vederea eficientizării activităților de control.

În paralel, Poliția de Frontieră Română colaborează cu Poliția Rutieră pentru gestionarea fluxului de vehicule și prevenirea blocajelor pe căile de acces către punctul de trecere a frontierei.

„Poliția de Frontieră Română depune toate eforturile și utilizează toate resursele disponibile pentru fluidizarea traficului prin PTF Siret, menținând o colaborare permanentă cu toate autoritățile implicate. Prioritatea noastră este identificarea și aplicarea celor mai eficiente măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea desfășurării traficului în condiții de siguranță. În acest context, facem apel la înțelegerea și răbdarea participanților la trafic și le recomandăm să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară, să nu circule pe contrasens pentru a depăși coloana de camioane și să permită accesul vehiculelor de intervenție aflate în misiune”, se mai arată în comunicatul de presă remis de Poliția de Frontieră.