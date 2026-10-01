Cozi de tiruri de 4 kilometri spre Siret, din cauza unui incident în vama ucraineană

Traficul rutier la intrarea în orașul Siret dinspre Suceava, pe drumul european E85, riscă să se blocheze din cauza numărului foarte mare de autocamioane care așteaptă să treacă frontiera în Ucraina. Potrivit primarului orașului Siret, Adrian Popoiu, coada de tiruri s-a întins deja pe o lungime de 4 kilometri, generând probleme de fluență.

Aglomerarea de pe drumul către frontieră a început să se formeze de miercuri. Situația a fost provocată de un incident tehnic pe teritoriul ucrainean: conținutul unei cisterne a început să curgă pe carosabil. În consecință, autoritățile din țara vecină au luat decizia de a reduce numărul de vehicule procesate în vamă, restricția urmând să rămână în vigoare până la finalizarea operațiunii de transvazare a încărcăturii.

Prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv, a declarat că se află în contact permanent cu autoritățile ucrainene încă de miercuri pentru a monitoriza evoluția evenimentelor și estimează că problema va fi remediată în cursul zilei de astăzi.

„Aseară am fost acolo și împreună cu poliția am stabilit măsuri pentru evitarea blocajelor”, a transmis prefectul Bogdan Păstrăv.

Pentru a preveni paralizarea traficului pe E85 și a asigura siguranța rutieră, în zonă au fost mobilizate trei echipaje de poliție. Acestea acționează la fața locului pentru monitorizarea situației și dirijarea autovehiculelor, încercând să mențină o cale de acces deschisă pentru traficul ușor și riverani.

O reacție a venit, joi, și din partea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava. Inspectorul principal de poliție Alina Petraru, purtătorul de cuvânt al instituției, a precizat că în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, pe sensul de ieșire din România, se înregistrează o creștere considerabilă a timpilor de așteptare pentru automarfare. Această aglomerare este determinată, în principal, de numărul mare de camioane care s-au prezentat la control într-un timp foarte scurt, dar și de capacitatea de preluare și ritmul de procesare ale autorităților ucrainene.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au explicat și natura incidentului din țara vecină care a dat peste cap traficul. „În cursul zilei de ieri, partea ucraineană a informat autoritățile de frontieră române cu privire la suspendarea temporară a traficului prin Punctul de Trecere a Frontierei Porubne, pe ambele sensuri de circulație. Măsura a fost dispusă ca urmare a producerii unei situații de urgență pe teritoriul Ucrainei, generată de scurgerea de acid clorhidric dintr-un automarfar tip cisternă, aflat pe sensul de intrare în Ucraina”, a declarat inspectorul principal Alina Petraru.

Această blocare temporară a punctului Porubne a menținut un număr ridicat de automarfare în așteptare și a crescut timpii de procesare de la Siret. Pentru a gestiona criza, la nivelul PTF Siret s-au dispus măsuri legale și organizatorice pentru fluidizarea traficului, activitatea fiind adaptată în funcție de capacitatea de procesare a vecinilor ucraineni și de evoluția situației din teren.