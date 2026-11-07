Coșurile de fum au provocat incendii la două locuințe din Fălticeni

Coșurile de fum care nu erau îngrijire corespunzător au cauzat incendii la două locuințe din Fălticeni.

Ambele evenimente au avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar din fericire nu s-au înregistrat victime, iar pagubele au fost minore.

În primul caz a ars un perete din lemn, pe o suprafață de aproximativ 2 mp, existând posibilitatea de propagare a flăcărilor la întreaga locuință.

Pompierii militari din Fălticeni au stins rapid focul și au salvat restul casei de locuit, cu bunurile aferente.

Al doilea incendiu a avut loca la sauna unei gospodării, unde flăcările au mistuit un perete din material lemnos pe o suprafață de aproximativ 3 mp.

În scopul prevenirii altor situații de urgență, pompierii militari suceveni reamintesc cetățenilor principalele reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor:

– coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor;

– păstrați distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului;

– îngroșați zidăria coșului la trecerea prin planșee, lăsând un spațiu între această zidărie și elementele combustibile ale planșeului;

– verificați coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.);

– tencuiți și văruiți partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coș de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcție sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiș etc.);

– curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.