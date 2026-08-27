Costurile cu salariile în Spitalul de Urgență Suceava sunt de 194,5 milioane de lei

Aplicația Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Performanță Spitale Publice, scoate la iveală cifrele din spatele managementului medical din județul Suceava. Datele arată, pe de o parte, sumele alocate pentru salariile angajaților, iar pe de altă parte eficiența tratării bolnavilor, măsurată prin durata medie de spitalizare (DMS).

Președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a avertizat că în jumătate din spitalele românești cheltuielile de personal depășesc 79% din valoarea serviciilor medicale realizate. La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, situația financiară reflectă o stabilitate mai mare decât media națională, dar sumele rămân impresionante. Unitatea medicală cheltuiește 194,546 milioane de lei pentru salarii, o sumă care reprezintă 39,5% din totalul veniturilor spitalului, care ajung la 491,901 milioane de lei, incluzând sursele din afara fondului de asigurări.

Influențele salariale, de 136,924 milioane lei, reprezintă 89% din valoarea serviciilor medicale decontate, de 154,447 milioane de lei. Totuși, raportat la totalul veniturilor din servicii plus influențe salariale, costul cu personalul se oprește la 67%. Acest echilibru permite spitalului să nu blocheze toate resursele în salarii și să poată achiziționa medicamente – 14,212 milioane de lei și materiale sanitare – 10,28 milioane de lei.

Cât timp ocupă un sucevean un pat de spital

Un alt indicator urmărit de CNAS este durata medie de spitalizare (DMS). Acest parametru arată rapiditatea și eficiența actului medical: cu cât investigațiile și tratamentele sunt mai prompte, cu atât pacientul este externat mai repede, reducând costurile inutile pentru spital. La spitalul județean din Suceava, DMS este de 5,1 zile. Aceasta înseamnă că, în medie, un pacient petrece puțin peste 5 zile pe un pat de spital pentru a-și rezolva problema de sănătate. Indicatorul este direct influențat de complexitatea cazurilor (ICM – indicele de case-mix), care la Suceava are o valoare ridicată, de 1,78, demonstrând că aici ajung cele mai grave urgențe medicale din întreg județul. Dintr-un total de 42.101 pacienți tratați, marea majoritate au fost cazuri acute (40.306 bolnavi), care necesită o mobilizare rapidă a resurselor umane și materiale, în timp ce cazurile cronice au însumat doar 1.795 de pacienți.

Managementul acestor indicatori va decide modul în care CNAS va împărți banii în perioada următoare. Spitalele care mențin pacienții internați mai mult decât este necesar sau care consumă aproape tot bugetul doar pe salarii vor fi obligate să își reorganizeze structura. Datele publice din Suceava arată că, deși presiunea financiară pe salarii este uriașă, spitalul județean reușește să mențină o durată de spitalizare optimă, corelată cu un indice ridicat de complexitate a cazurilor.