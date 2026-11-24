Consilierii județeni suceveni vor dezbate în ședința de miercuri, 25 noiembrie, un proiect de hotărâre privind majorarea valorii financiare a proiectului pentru elaborarea studiului de fezabilitate al variantei de ocolire Gura Humorului.

Măsura vine în contextul în care documentația tehnică a fost refăcută pentru a permite realizarea investiției în două etape. Potrivit referatului de aprobare și raportului de specialitate care însoțesc proiectul de hotărâre, valoarea totală a proiectului de elaborare a studiului de fezabilitate crește la 2,876 milioane de lei (inclusiv TVA). Prin această modificare, contribuția proprie de 2% a județului Suceava se majorează la 48.230,41 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 9.301,55 lei.

Suplimentarea sumei, în cuantum de 345.190,58 lei fără TVA, o creștere de 16,70% față de contractul inițial semnat în septembrie 2021, a fost determinată de decizia Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a etapiza implementarea variantei ocolitoare. Din cauza valorii totale foarte mari a investiției, s-a optat pentru fracționarea soluției tehnice în sistem „half profile”, urmând ca în prima etapă să fie construit un singur sens de circulație cu două benzi, capabil să preia traficul de tranzit.

Deși serviciile suplimentare au fost deja prestate, aprobate prin hotărâri de guvern și achitate de Consiliul Județean Suceava, în urma decontării sumei totale de 2,744 milioane de lei de la Ministerul Transporturilor, adoptarea hotărârii de miercuri este o condiție obligatorie impusă de Autoritatea de Management pentru Programul Transport. Pe 4 noiembrie 2026, ministerul a respins solicitarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de semnare a unui act adițional în sistemul MySMIS tocmai pentru că lipsea hotărârea CJ Suceava de aprobare a noilor valori și a cofinanțării aferente.

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate al centurii Gura Humorului a fost derulat de societatea Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL din Oradea. Deși în anii precedenți compania a raportat cifre de afaceri consistente, de peste 30 de milioane de lei în 2025 și un profit net de 4,7 milioane de lei, cu 69 de angajați, societatea traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.

În vara acestui an, firma orădeană a solicitat instanței deschiderea procedurii de concordat preventiv, un mecanism juridic destinat companiilor aflate în dificultate financiară pentru a evita intrarea în insolvență și pentru a-și restructura datoriile. Cererea face obiectul dosarului nr. 2792/111/2026, înregistrat pe rolul Tribunalului Bihor, iar în evidențele oficiale ale registrului comerțului compania figurează deja cu administrator concordatar desemnat. Procesul are următorul termen pe data de 2 decembrie a.c..

În cazul centurii de la Gura Humorului, riscul blocării documentației de fezabilitate este însă depășit, întrucât studiul etapizat a fost deja predat, indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HG nr. 1074/2025, iar proiectul se află în etapa de licitație pentru proiectare și execuție.