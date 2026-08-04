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Corpul de control al ministrului Mediului, trimis „de urgență” la Garda de Mediu Suceava și în alte patru județe

Corpul de control al ministrului Mediului, trimis „de urgență” la Garda de Mediu Suceava și în alte patru județe
Corpul de control al ministrului Mediului, trimis „de urgență” la Garda de Mediu Suceava și în alte patru județe

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a solicitat luni corpului de control „să facă un control de urgență pe cum au fost sau nu prioritizate problemele grave de mediu” în județele Ialomița, Gorj, Suceava, Timiș și Tulcea.

„Corpul de control va trebui să analizeze dacă acțiunile de control ale acestor comisariate reflectă o preocupare reală de a rezolva/adresa problemele sistemice de mediu din județele respective sau o muncă de a da cifre record de amenzi pentru probleme superficiale, doar pentru a bifa protecția mediului”, a transmis Diana Buzoianu, care a adăugat că sunt „enorm de multe probleme pe mediu”.

Ea a citat ceea ce a descris a fi „o parte din replicile” pe care le primește când se deplasează în teritoriu:

„Doamna Buzoianu, la noi în oraș/județ garda de mediu e mână în mână cu primarul/președintele de Consiliu Județean și nu vede problemele”;

„Doamna Buzoianu, inspectorii din local nu răspund la sesizări”;

„Doamna Buzoianu, de ani de zile avem problema asta de mediu nerezolvată și noi suntem acuzați că de ce facem atâta caz pe subiect”.

În același timp, ministrul Mediului spune: „Garda de Mediu are sute de inspectori profesioniști. Oameni care duc greul în această instituție. Oameni care se pun în fața unor hărțuiri constante atunci când sancționează cazuri grave de încălcare a normelor de mediu. Și eu cred că activitatea gărzii s-a îmbunătățit în ultimii ani.

Dar, în același timp, nu putem ascunde (cui îi folosește să facem asta, dacă nu chiar mafiilor?) că sunt și comisari-șefi care confundă demnitatea rolului, cu puterea de a tăia și spânzura la comanda baronilor politici. Nu putem ascunde că sunt și inspectori care nu acționează cu binele comunității în minte”.

Diana Buzoianu mai susține că pe ea nu o „interesează bife”, ci abordarea problemelor „grave de mediu din județe”: „România nu se face bine doar cu rapoarte strălucitoare, ci cu acțiuni concentrate acolo unde problemele de mediu ajung să pună chiar în pericol viața oamenilor. Munca sutelor de inspectori care își fac treaba cinstit nu trebuie minimizată, dar nici efectul absolut toxic al inspectorilor care nu își fac treaba nu trebuie nici el minimizat”.

Rămâne de văzut care va fi concluzia Corpului de control al ministrului Mediului după verificarea activității Gărzilor de Mediu din cele cinci județe spre care a fost direcționat.

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