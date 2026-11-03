Corala „Armonia” din Constanța concertează la Vatra Dornei

Corala „Armonia” din Constanța revine pe scena Casei de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei. Concertul extraordinar de colinde va avea loc miercuri, 9 decembrie 2026, la ora 17:00. „Sunt întâlniri care devin tradiție și pe care le așteptăm în fiecare an cu aceeași emoție. Iar vestea Nașterii Domnului, purtată de glasurile minunate ale Coralei <Armonia>, face ca apropierea sărbătorilor să fie și mai frumoasă”, transmit reprezentanții Casei de Cultură „Platon Pardău”. Biletele au fost puse în vânzare. Prețul unui bilet este 80 lei.

„Armonia” este unul dintre cele mai apreciate ansambluri corale masculine din România și din lume, recunoscut pentru performanțele sale în muzica bizantină, religioasă, clasică și folclorică.