26 de ilustrații originale, două volume pentru copii și o incursiune în laboriosul proces prin care povestea scrisă devine imagine. Acestea sunt reperele expoziției de ilustrație de carte pentru copii „Arta din spatele poveștilor”, semnată de artista Ana-Maria Ovadiuc, al cărei vernisaj a avut loc miercuri, 11 noiembrie 2026, la Muzeul de Istorie din Suceava.

Organizată de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Editura AMO și Uniunea Artiștilor Plastici din România, expoziția aduce în atenția publicului o lume plină de culoare, în care personajele literaturii pentru copii prind viață prin desen. Cele 26 de lucrări expuse sunt inspirate din două volume: „Rița-Rița gărgărița”, de Elena Răileanu, și „Cara, sobița fermecată / Cara, le petit poêle enchanté”, de Rodica Dragomir, o ediție bilingvă româno-franceză.

Copilăria, redescoperită prin culoare și imaginație în ilustrațiile artistei Ana-Maria Ovadiuc, la Muzeul de Istorie

Dificultatea și responsabilitatea actului de a ilustra o carte pentru copii

Fiecare dintre cele două cărți propune un univers vizual distinct. „Rița-Rița gărgărița” se remarcă printr-o cromatică vibrantă, tonuri calde și o atmosferă plină de energie, având în centrul său o mică protagonistă care cucerește prin expresivitate. În schimb, ilustrațiile din „Cara, sobița fermecată” au o delicatețe aparte, cu accente diafane și atmosferice, menite să completeze și să amplifice farmecul poveștii.

Dincolo de frumusețea imaginilor, expoziția dezvăluie și un proces artistic complex, în care fiecare pagină este gândită ca o construcție vizuală în sine.

Prof. dr. Camelia Sadovei, cea care a susținut prezentarea expoziției, a subliniat dificultatea și responsabilitatea actului de a ilustra o carte pentru copii, considerând că această muncă este la fel de solicitantă precum scrierea și construirea poveștii.

„Este o misiune destul de dificilă aceea de a face ilustrații de carte pentru copii, la fel de greu ca și misiunea de a o construi, de a o gândi, pentru că, până la urmă, este destul de greu de comunicat cu un copil, iar această comunicare face apel la copilăria noastră”, a remarcat aceasta.

Referindu-se la parcursul artistic al Anei-Maria Ovadiuc, care a ilustrat peste 20 de volume, prof. dr. Camelia Sadovei a evidențiat capacitatea artistei de a construi povești prin desen, de a propune jocuri, întâmplări și situații care transformă ilustrația într-un limbaj complex, capabil să comunice dincolo de cuvinte. A apreciat, totodată, efortul imaginativ și creativ investit în realizarea fiecărei compoziții, precum și preocuparea artistei pentru animație.

Copilăria, redescoperită prin culoare și imaginație în ilustrațiile artistei Ana-Maria Ovadiuc, la Muzeul de Istorie

„Cred că atunci când deschizi o carte pentru copii te uiți și te întorci în interiorul tău”

Universul expoziției de la Muzeul de Istorie nu se limitează la ilustrația statică. Publicul este invitat să descopere și dimensiunea animată a creației artistei Anei-Maria Ovadiuc, prin producțiile „Iepurașul îngâmfat” și „Lăcomia cocoșului”, care dezvăluie o altă etapă a procesului prin care personajele și întâmplările capătă viață.

Ana-Maria Ovadiuc a vorbit despre munca migăloasă din spatele animațiilor, explicând că realizarea unei secvențe de numai un minut poate presupune opt-nouă ore de lucru. Construcția personajelor, animația propriu-zisă, tranzițiile și succesiunea cadrelor sunt etape care solicită răbdare, atenție și multă muncă.

În intervenția sa, artista a oferit și o perspectivă personală asupra relației dintre copilărie, carte și actul creației. Deși la vernisaj nu au fost prezenți copii, ci mai ales artiști și iubitori de artă, mesajul său s-a adresat, în fond, copilului interior pe care fiecare dintre noi îl poartă.

Copilăria, redescoperită prin culoare și imaginație în ilustrațiile artistei Ana-Maria Ovadiuc, la Muzeul de Istorie

„Înăuntrul nostru există copilul acela primordial care își va dori să se întoarcă din nou la stropitoarea din grădină, la jucăriile pe care le-a avut în copilărie. Cred că atunci când deschizi o carte pentru copii te uiți și te întorci în interiorul tău, la lucrurile frumoase pe care le-ai trăit în anii copilăriei, pentru că la acei ani ai copilăriei nu te mai întorci niciodată. Eu am ales să rămân copil pentru totdeauna, pentru că iubesc această etapă a vieții și îmi imaginez mereu ce se poate întâmpla”, a mărturisit Ana-Maria Ovadiuc.

Artista a explicat și felul în care transformă textul literar într-o compoziție vizuală. Atunci când primește textul unei cărți, îl secvențializează, îl așază pe un plan de lucru și identifică acele cuvinte-cheie care reflectă acțiunea fiecărui fragment. Pe baza lor construiește ceea ce profesorul Ionel C. Corjan numește „iconotext”, acel ansamblu unitar în care textul și imaginea se completează reciproc.

Copilăria, redescoperită prin culoare și imaginație în ilustrațiile artistei Ana-Maria Ovadiuc, la Muzeul de Istorie

În viziunea Anei-Maria Ovadiuc, imaginea are un rol esențial în cartea pentru copii, fiind adesea primul element care atrage atenția și deschide drumul către poveste. Ea nu doar ilustrează textul, ci îl suplimentează, îi adaugă sensuri și îi oferă copilului o cale proprie de explorare și înțelegere.

Totodată, Ana-Maria Ovadiuc a pledat pentru păstrarea cărții tipărite, în pofida dezvoltării mediului digital, atrăgând atenția asupra importanței experienței directe a lecturii și a contactului cu obiectul carte: „Nu trebuie să renunțăm niciodată la o carte tipărită, cartea tipărită trebuie să rămână, pentru că putem pierde astfel capacități importante”.

Expoziția poate fi vizitată la Muzeul de Istorie Suceava până pe 12 decembrie 2026. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.