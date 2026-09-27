Copil de numai 8 ani, accident de un moped condus de un alt minor, de nici 14 ani

Un copil de numai 8 ani, din satul Ciprian Porumbescu, a ajuns sâmbătă seară la spital cu mai multe leziuni.

Minorul se afla pe o stradă din sat, iar la un moment dat a fost acroșat de un moped care a trecut pe lângă el.

Incidentul a fost anunțat chiar de mama celui rănit, care a sunat la serviciul unic de urgență 112.

Un echipaj de la ambulanță l-a preluat pe copilul de 8 ani, pe care l-a transportat la Unitatea Primire Urgențe a Spitalului Clinic Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul ”traumatism cervical și traumatism genunchi bilateral”.

Cel care a provocat accidentul nu a oprit la locul faptei și a fost găsit la domiciliu de polițiștii care au deschis un dosar penal.

Mopedul s-a dovedit a fi condus de un alt minor, de 13 ani și 9 luni, care în mod normal nu răspunde pentru faptele sale.

Chiar și așa, a fost întocmit un dosar penal care vizează mai multe infracțiuni, respectiv „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „părăsirea locului accidentului, ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.