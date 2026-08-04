Copiii și tinerii suceveni pasionați de tradiții, invitați să participe la Concursul național de bătut toaca „Trâmbița Îngerilor”, ediția a V-a, la Chiuza

Copiii și tinerii din județul Suceava, cu vârste cuprinse între 6 și 25 de ani, pasionați de tradiții, sunt invitați să își demonstreze talentul la cea de-a V-a ediție a Concursului național de bătut toaca „Trâmbița Îngerilor” („Tradiție, credință, prietenie”), organizat pe 16 august 2026, începând cu ora 18:00, la Parohia Ortodoxă Chiuza, județul Bistrița-Năsăud.

Competiția reunește participanți din mai multe județe ale țării, iar din juriu va face parte și Constanța Cristescu, doctor în etnologie și muzicologie, de la Centrul Cultural „Bucovina”, alături de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și pr. protopop Ovidiu Sermeșan.

Concursul va fi precedat de Festivalul prieteniei, pentru copii, tineri și familii, ce va începe la ora 14:00.

Preotul paroh dr. Iancu-Ionuț Buda, inițiatorul și organizatorul manifestării, subliniază că evenimentul are caracter național și se adresează participanților din mai multe județe ale țării, inclusiv din Suceava.

„Invităm copii și tineri din județele învecinate și din întreaga țară să participe la această competiție dedicată unei frumoase tradiții a Bisericii Ortodoxe. Din juriul competiției face parte și Constanța Cristescu, doctor în etnologie și muzicologie, reputat specialist din județul Suceava în domeniul patrimoniului muzical tradițional”, a declarat preotul paroh dr. Iancu-Ionuț Buda.

Concurenții vor fi evaluați după criterii precum „calitatea isonului, diversitatea ritmică, calitatea segmentelor introductive și finale, echilibrul formei și ținuta scenică”.

Organizatorii pun la dispoziția participanților ciocane speciale pentru bătutul toacei, însă concurenții pot utiliza și propriile instrumente. În evaluare va conta și ținuta, participanții fiind încurajați să poarte ie tradițională, fiind exclusă îmbrăcămintea formată din blugi și tricouri inscripționate.

Înscrierile se fac până pe 12 august 2026. În perioada 1–15 august, între orele 14:00 și 18:00, cei înscriși pot efectua repetiții la toaca de concurs, la biserica din Chiuza.

Vor fi acordate premiile I, II și III pentru fiecare categorie de vârstă, iar concurentul cu cea mai valoroasă prestație va primi Marele Premiu „Trâmbița Îngerilor”, în valoare de 500 de lei, distincție acordată pentru excelență interpretativă.

Informații suplimentare (și înscrieri) pot fi obținute la telefoanele 0764 028 781 (preot paroh dr. Iancu-Ionuț Buda) și 0751 877 673 (Diana Leach).