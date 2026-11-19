Ne dorim cu toții copii buni la școală, cu note mari și cu un viitor sigur. Ne uităm la caiete, la teme, la rezultatele de la concursuri. Mult mai rar ne întrebăm însă dacă fiul sau fiica noastră știe ce să facă atunci când e furios, trist sau speriat. Și totuși, tocmai această abilitate, pe care psihologii o numesc inteligență emoțională, cântărește uneori mai mult decât orice notă din catalog.

Inteligența emoțională înseamnă, pe scurt, capacitatea de a recunoaște ce simți, de a înțelege de ce simți asta, de a-ți gestiona reacțiile și de a observa ce simt cei din jur. Termenul a fost popularizat în anii ‘90 de psihologul american Daniel Goleman, dar ideea e mult mai veche: oamenii care se înțeleg pe ei înșiși și îi înțeleg pe ceilalți se descurcă mai bine în viață. Diferența este că astăzi avem cercetări serioase care arată cât de mult contează aceste abilități și, mai ales, că ele pot fi învățate.

Unul dintre cele mai cunoscute studii pe această temă a fost publicat în 2015 în revista American Journal of Public Health. O echipă de cercetători de la Universitatea Penn State și Universitatea Duke a urmărit peste 750 de copii din Statele Unite, de la grădiniță până la vârsta de 25 de ani. La început, educatoarele au evaluat cât de bine se înțelegea fiecare copil cu ceilalți: dacă împărțea jucăriile, dacă asculta, dacă își putea rezolva singur micile conflicte. Aproape două decenii mai târziu, rezultatele au fost grăitoare. Copiii care avuseseră abilități sociale și emoționale mai bune la cinci ani aveau șanse mai mari să termine o facultate și să aibă un loc de muncă stabil. Totodată, aveau șanse mai mici să ajungă să aibă probleme cu legea, cu alcoolul sau să depindă de ajutoare sociale.

O altă analiză amplă, publicată în 2011 de psihologul Joseph Durlak și colegii săi, a adunat rezultatele a peste 200 de programe școlare de educație emoțională, la care participaseră peste 270.000 de elevi. Elevii incluși în astfel de programe nu doar că aveau mai puține probleme de comportament, ci obțineau și rezultate școlare mai bune decât colegii lor. Cu alte cuvinte, emoțiile și învățătura nu sunt două lumi separate.

Vestea bună pentru părinți este că inteligența emoțională nu e un dar cu care te naști sau nu. Ea se formează în fiecare zi, mai ales acasă, în gesturi mărunte.

Primul lucru pe care îl putem face este să le dăm copiilor cuvinte pentru ceea ce simt. Un copil mic nu știe că strângerea din stomac dinaintea unei serbări se numește emoție sau teamă. Atunci când îi spunem „Văd că ești supărat pentru că s-a terminat joaca“ sau „Pari puțin emoționat înainte de concurs“, îl ajutăm să pună ordine în ceea ce trăiește. Un sentiment care are un nume devine mai ușor de stăpânit. Poveștile citite împreună sunt un prilej excelent: putem întreba ce a simțit personajul și de ce, iar copilul învață, fără să-și dea seama, să privească lumea și prin ochii altora.

Al doilea pas este să acceptăm emoția, chiar dacă nu acceptăm comportamentul. Psihologul John Gottman, care a studiat ani la rând viața de familie, a numit această abordare „antrenare emoțională“. Părinții care nu ignoră și nu pedepsesc tristețea sau furia copilului, ci o tratează ca pe o ocazie de apropiere, au copii care se liniștesc mai ușor și se înțeleg mai bine cu ceilalți. Asta nu înseamnă că îi lăsăm să lovească sau să țipe. Înseamnă să le spunem: „Înțeleg că ești furios și e în regulă să te simți așa, dar nu e în regulă să-ți lovești fratele. Hai să vedem ce putem face.“

Al treilea lucru, poate cel mai greu, este să fim noi înșine un exemplu. Copiii nu învață atât din ce le spunem, cât din ce ne văd făcând. Dacă un părinte trântește ușile când e nervos, copilul va învăța că așa se procedează. Dacă, în schimb, îl aude spunând „Sunt obosit și puțin iritat, am nevoie de cinci minute de liniște“, învață că emoțiile pot fi recunoscute și gestionate fără scandal. Iar atunci când greșim, și toți greșim, o scuză sinceră în fața copilului îl învață mai mult decât orice lecție.

În sfârșit, merită să le arătăm copiilor câteva tehnici simple de liniștire: câteva respirații adânci, număratul până la zece sau un colț liniștit al casei unde se pot retrage când simt că „fierb“. Exersate în momentele calme, aceste obiceiuri le vin în ajutor și atunci când emoțiile sunt puternice.

Inteligența emoțională nu apare peste noapte și nici nu se învață dintr-o carte. Ea crește din mii de conversații mărunte, din îmbrățișări și din momentele în care un adult a avut răbdarea să asculte. Poate că, în goana după note și performanțe, cel mai valoros lucru pe care îl putem oferi copiilor noștri este tocmai acesta: să știe ce simt și ce să facă cu ceea ce simt.

Psiholog Mihai Moisoiu

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