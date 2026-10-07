Copiii, invitați să exploreze lumea ingineriei cu LEGO® Education la Shopping City Suceava

În weekendul 10 – 11 octombrie 2026, copiii pasionați de construcții și tehnologie sunt așteptați la Shopping City Suceava să exploreze lumea ingineriei într-un mod distractiv, prin joacă, creativitate și explorare.

Timp de două zile, la Shopping City Suceava vor avea loc ateliere de inginerie cu seturi de construcție LEGO® Education. Destinate copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, atelierele le oferă participanților ocazia de a explora, într-un mod accesibil și distractiv, concepte de mecanică, construcție și design. Prin activități practice și provocări adaptate vârstei, cei mici vor putea înțelege mai bine cum funcționează mecanismele, își vor pune creativitatea la încercare și vor transforma ideile în construcții funcționale.

Experiența contribuie la dezvoltarea gândirii spațiale, a coordonării ochi-mână și a abilităților de rezolvare a problemelor. În același timp, activitățile încurajează colaborarea și lucrul în echipă, oferindu-le copiilor ocazia să găsească împreună soluții ingenioase pentru diferite provocări de construcție.

Atelierele se vor desfășura în ambele zile, în intervalul 10:30 – 19:00. Fiecare sesiune va avea o durată de 60 de minute, cu o pauză de 30 de minute între activități, iar, pentru a asigura o experiență cât mai bună și atenția necesară din partea instructorilor, fiecare atelier va avea o capacitate de maximum 20 de participanți.

Participarea la ateliere este gratuită, iar copiii sunt așteptați să se alăture unei experiențe în care învățarea se îmbină cu joaca și experimentarea. Evenimentul este dedicat copiilor cu vârste între 7 și 14 ani și se desfășoară în zona Pepco din Shopping City Suceava.

Prin această inițiativă, Shopping City Suceava transformă învățarea într-o experiență practică și distractivă, în care imaginația, tehnologia și pasiunea pentru construcții se întâlnesc. Evenimentul le oferă micilor participanți ocazia să experimenteze, să construiască și să descopere cât de captivantă poate fi ingineria.

Shopping City Suceava face parte din portofoliul M Core, administrat în România de Square 7 Properties. Inaugurat în aprilie 2008, centrul a fost primul parc de retail din județ. Cu o suprafață închiriabilă de peste 46.000 mp, centrul comercial reunește peste 100 de branduri naționale și internaționale, printre care Carrefour, Mobexpert, Sinsay, Leroy Merlin și NewYorker. Shopping City Suceava dispune de 1.300 de locuri de parcare.