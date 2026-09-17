Miercuri, 16 septembrie 2026, la Centrul „Maria Ward” din Rădăuți, a fost lansat proiectul județean de solidaritate și voluntariat „Anotimpuri de lumină pentru fiecare copil”, desfășurat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară.

Proiectul este coordonat de prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare, și reprezintă primul proiect județean lansat în această calitate.

Inițiativa continuă o colaborare începută în urmă cu patru ani între voluntarii Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți și copiii de la Centrul „Maria Ward”.

Copiii din Centrul „Maria Ward” Rădăuți, sprijiniți printr-un nou proiect județean de voluntariat

La eveniment au participat prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. dr. Aurica Daneliuc, coordonatorul proiectului, prof. Mihaela Moisuc, directorul Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți, prof. Ionela Bandiul și prof. Marius Grijincu, directori adjuncți, precum și prof. Mălina Lungu, consilier educativ al colegiului. Gazda întâlnirii a fost sora Luiza, reprezentanta Centrului „Maria Ward”.

Prima activitate a proiectului, „Ghiozdane cu speranță și aniversări cu bucurie”, a fost dedicată celor 58 de copii ai centrului. Fiecare copil a primit un ghiozdan și rechizite, iar copiii născuți în lunile iunie, iulie, august și septembrie au fost sărbătoriți împreună, în jurul unui tort aniversar.

„Pentru mine, această lansare are o însemnătate aparte: este primul proiect județean pe care îl coordonez în calitate de inspector școlar. Îl clădim pe temelia unei relații construite în patru ani și pe dorința de a rămâne aproape de acești copii, cu discreție, statornicie și responsabilitate. Fiecare copil are nevoie să știe că este văzut, prețuit și sprijinit de comunitatea din care face parte”, a declarat prof. dr. Aurica Daneliuc, coordonatorul proiectului.

Copiii din Centrul „Maria Ward” Rădăuți, sprijiniți printr-un nou proiect județean de voluntariat

Pe parcursul întregului an școlar, „Anotimpuri de lumină pentru fiecare copil” va cuprinde activități educative, culturale, recreative și caritabile, desfășurate prin implicarea elevilor voluntari, a cadrelor didactice și a partenerilor proiectului.

Prin acest demers, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți și Centrul „Maria Ward” își propun să transforme fiecare anotimp într-un prilej de apropiere, solidaritate și bucurie și să ofere copiilor nu doar sprijin concret, ci și sentimentul că aparțin unei comunități care le este alături.

Copiii din Centrul „Maria Ward” Rădăuți, sprijiniți printr-un nou proiect județean de voluntariat