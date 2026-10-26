Învățământ preuniversitar

Copiii devin „detectivi ai trecutului”, la Muzeul de Istorie din Suceava

Ateliere interdisciplinare de educație muzeală „Științele Naturii – Istorie – Paleontologie – Arheologie”, la Muzeul de Istorie
Ateliere interdisciplinare de educație muzeală „Științele Naturii – Istorie – Paleontologie – Arheologie”, la Muzeul de Istorie

Copiii devin, în lunile noiembrie și decembrie 2026, „detectivi ai trecutului”, în cadrul unui nou program interdisciplinar de educație muzeală: „Uriașul care a lăsat urme în istorie. Descoperă mamutul de la muzeu”, desfășurat la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava.

Muzeul de Științele Naturii este în restaurare, dar poveștile, patrimoniul și activitățile sale educative nu intră în pauză. Ele continuă în celelalte spații ale Muzeului Național al Bucovinei, prilejuind întâlniri inedite între domenii și noi modalități de a descoperi patrimoniul. De această dată, științele naturii se întâlnesc cu istoria, în Sala 1 a Muzeului de Istorie – Introducere în arheologie.

Atelierul „Uriașul care a lăsat urme în istorie. Descoperă mamutul de la muzeu” propune o călătorie de la obiect la poveste și de la observație la descoperire, într-un loc în care Științele Naturii și Istoria se completează firesc: animalul devine fosilă, fosila devine descoperire, descoperirea devine obiect de cercetare, iar obiectul cercetat devine patrimoniu și poveste de muzeu.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava și organizat de Muzeul Național al Bucovinei. Informații suplimentare, programări și înscrieri pentru grupuri/clase: 0230 213 775 / 0755 134 353 / 0751 577 714. Muzeul Național al Bucovinei – Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Comunicare.

Ateliere interdisciplinare de educație muzeală „Științele Naturii – Istorie – Paleontologie – Arheologie”, la Muzeul de Istorie
Ateliere interdisciplinare de educație muzeală „Științele Naturii – Istorie – Paleontologie – Arheologie”, la Muzeul de Istorie

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