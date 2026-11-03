Copii suceveni, printre laureații primei ediții a Festivalului „Sclipiri de Stea”, desfășurat la Gura Humorului

Prima ediție a Festivalului „Sclipiri de Stea”, desfășurată în acest weekend (30 octombrie – 1 noiembrie 2026) la Gura Humorului, a reunit copii și tineri talentați din întreaga țară, pasionați de muzică populară și muzică ușoară. Evenimentul a adus împreună concurenți, profesori și familii, într-o celebrare a talentului, a muncii și a pasiunii pentru muzică.

La secțiunea muzică populară, Trofeul secțiunii – Știrbu Amalia Rebeca – Școala Populară de Arte „George Enescu”, Botoșani; Trofeu de categorie – 4–6 ani – Zdrob Anisia – Atelierul Muzical Ilinca Stigleț, Negrea Sonia-Maria – îndrumător Cătălina Baltaru; Trofeu de categorie – 8–10 ani – Buga David – Studioul de Canto Vama – Rusu Daria Domnica – Music & Art School, Cajvana; Trofeu de categorie – 11–12 ani – Gemănar Iustina Maria – Music & Art School, Cajvana; Trofeu de categorie – 13–16 ani – Ghiață Irina – Music & Art School, Cajvana; Trofeul Grupuri – „Flori din Bucovina” – Vocalis Music School, Suceava.

Muzică ușoară

La secțiunea muzică ușoară: Trofeul Festivalului – Târnoveanu Sara – Romantic Art School, Suceava, Trofeul Ministar – Șulcu Sara – Singing Stars Art School, Suceava, Trofeu de categorie – 4–6 ani – Pădurariu Clara Maria – Academia Modus Vivendi – Tanasă Ilaria – Romantic Art School; Trofeu de categorie – 7–8 ani – Coroamă Daria – prof. Alisa Onica, Trofeu de categorie – 9 ani – Marișcariu Antonia – Academia Modus Vivendi, Trofeu de categorie – 10 ani- Bucătariu Ilinca – Academia Modus Vivendi.

Gală de premiere cu artiști îndrăgiți

Gala de premiere a fost un adevărat spectacol, pe scenă urcând artiști cunoscuți și îndrăgiți de public: Luminița Anghel, Alexandra Ungureanu, Doru Todoruț, Laura Olteanu, Vasilica Tătaru și Lavinia Jitar.

Publicul s-a bucurat și de momentele artistice susținute de elevii Singing Stars Art School din Suceava: Lavinia Coșur, Denisa Giulia Solovăstru, Ștefania Popa, Beatrice Vultur, Teodora Poroch, Alexia Florea, Iarina Căpușneac, Amira Matei și Florentina Burian.

Momentele muzicale au fost acompaniate de Sebastian Răileanu, la saxofon, și Adrian Marcu, la vioară, iar Claudia Timinger, Daria Moraru și Alexandru Moscaliuc au completat spectacolul cu momente de dans.

Prima ediție a Festivalului „Sclipiri de Stea”, spun organizatorii, a demonstrat că talentul merită încurajat, iar fiecare copil are nevoie de oportunități pentru a evolua, a căpăta încredere și a străluci pe scenă. „Felicitări tuturor laureaților, participanților, profesorilor și părinților care susțin visurile copiilor. Festivalul <Sclipiri de Stea> este locul în care talentul prinde lumină, iar visurile copiilor urcă pe scenă”, au transmis organizatorii festivalului.