Copii de 14 și 15 ani, la spital în aceeași zi, după accidente cu trotinete electrice

Un băiat în vârstă de 15 ani și o fată de 14 ani au ajuns la spital, miercuri, în urma unor accidente cu trotinetele electrice produse la Marginea, respectiv la Mălini. Din păcate, aceste accidente sunt la ordinea zilei, adesea putând fi văzuți copii pe astfel de vehicule care aproape că se întrec în viteză cu mașinile, pe toate categoriile de drumuri publice.

Primul accident a avut loc în jurul orei 16.00, în Marginea, pe strada Speranței.

Un minor în vârstă de 15 ani s-a dezechilibrat și a căzut de pe trotineta electrică, suferind leziuni la nivelul feței.

Un martor care a trecut prin zonă l-a văzut pe minor în dificultate și a sunat la 112, la fața locului ajungând o ambulanță și echipaj de poliție. Minorul a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu „traumatism cranio-facial provocat prin cădere”, rămânând internat sub observație. Minorul s-a lovit destul de rău în ciuda faptului că purta cască de protecție.

Miercuri seară, în jurul orei 20.30, pe drumul județean din Mălini, în satul Poiana Mărului, o trotinetă electrică pe care se aflau două fete a fost scăpată de sub control și a intrat într-o bordură din parcarea bisericii din sat, ambele căzând pe trotuar.

În urma accidentului rutier, pasagera, în vârstă de 14 ani, a suferit vătămări corporale și a fost transportată la Spitalul Județean Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul preliminar de ”contuzie picior drept”. Tot o minoră în vârstă de 14 ani conducea trotineta.