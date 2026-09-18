Copii de 12 și 13 ani, răniți în accidente după ce au ieșit în fața unor mașini. Unul era pe trotinetă electrică

Doi copii sub vârsta de 14 ani, situații în care răspunderea pentru ce pățesc minorii o au în mare parte părinții lor, au ajuns la spital joi, în urma unor accidente rutiere, unul în timp ce traversa ca pieton, iar al doilea, o fată, în timp ce se deplasa cu trotineta electrică.

În ordine cronologică, primul accident a avut loc în jurul orei 12.00, pe raza comunei Baia.

Din cercetările echipei operative de la Poliția municipiului Fălticeni a rezultat că șoferul unui autoturism marca Citroen, care circula pe DJ 209H, în localitatea Baia, a accidentat un copil de 12 ani, care s-a angajat în traversarea drumului public prin loc nepermis, în fugă și fără să se asigure, din stânga șoferului.

Minorul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni, fiind diagnosticat cu contuzie antebraț drept – rănit ușor.

Al doilea accident, care se putea termina și acesta mult mai rău, a avut loc în jurul orei 18.00, pe raza satului Corocăiești, comuna Verești.

Un șofer în vârstă de 49 de ani, localnic, care avea direcția de deplasare dinspre centrul satului Corocăiești către satul Hancea, a acroșat o fată de 13 ani, care se deplasa în fața sa, cu o trotinetă electrică.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că șoferul s-a angajat în mod regulamentar în depășirea minorei și, în timp ce efectua manevra, fata de 13 ani a schimbat brusc direcția de deplasare spre stânga, pentru a intra în curtea unui imobil.

Minora nu s-a asigurat în mod corespunzător și a intrat în coliziune cu autoutilitara marca Renault.

Minora a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul preliminar de „contuzionată ușor prin accident rutier”.

Așadar, partea bună este că două accidente care puteau avea în mod cert consecințe mult mai grave, fiind vorba de copii acroșați de mașini, nu s-au soldat cu tragedii. Ideal ar fi ca semnalul de alarmă să ajungă mai ales la părinți.