Suceava, 03 noiembrie 2026

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță finalizarea proiectului Cooperare transfrontalieră educațională universitară Româno-Ucraineană plus Mediu virtual incluziv –

UNIV.E.R-U+VI

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță finalizarea proiectului UNIV.E.R-U+VI (Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation plus Virtual and Inclusive Environment), cod ROUA00175, finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina, Prioritatea „Dezvoltare socială dincolo de granițe”, Obiectiv specific 2.1: „Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții”.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Universitatea Politehnică Națională din Odesa, Ucraina, și cu sprijinul organizațiilor asociate – Liceul Savran din Odesa și Universitatea Națională „I. I. Mechnikov” din Odesa, Ucraina, în perioada mai 2025 – noiembrie 2026, având un buget total de 285.048 euro, din care 90% reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri ale Uniunii Europene, respectiv 256.543,20 euro.

Echipa de implementare a proiectului și-a îndeplinit toate obiectivele asumate, consolidând cooperarea universitară transfrontalieră româno-ucraineană prin crearea unui mediu educațional incluziv și fără bariere, atât fizic, cât și virtual.

Principalele rezultate obținute în cadrul proiectului sunt:

crearea și operaționalizarea Platformei Virtuale de Învățare (VLP) – o platformă educațională multilingvă (engleză, română, ucraineană), adaptată tehnic pentru a fi accesibilă inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și de vedere;

dezvoltarea și furnizarea a trei module de cursuri extracurriculare. Au fost dezvoltate și încărcate în VLP cursuri pe teme de interes major: „Fundamentele alfabetizării juridice și financiare în contextul integrării europene a Ucrainei”, „Tehnologii digitale și de comunicare de ultimă generație” și „Motivație, dezvoltare personală și sănătate psihologică”;

desfășurarea a trei școli de cooperare transfrontalieră, la care au fost înscriși, în total, 60 de studenți USV, și organizarea Conferinței Internaționale Proiectele transfrontaliere și rolul lor în dobândirea competențelor profesionale și în dezvoltarea personală, în format hibrid, cu participarea a peste 60 de studenți din cadrul USV.

modernizarea infrastructurii educaționale prin achiziția unor dotări specifice pentru creșterea accesibilității în mediul universitar, incluzând echipamente pentru persoane cu deficiențe de auz și vedere, mobilier adaptat, sisteme tactile și în Braille, precum și sisteme de avertizare în caz de urgență.

Prin aceste realizări, proiectul lasă o moștenire durabilă comunităților academice din Suceava și Odesa, oferind studenților, cadrelor didactice, elevilor și persoanelor cu dizabilități instrumente moderne și accesibile pentru formarea profesională și dezvoltarea personală pe tot parcursul vieții.

Pentru informații suplimentare despre proiect, vizitați pagina web a proiectului univer-u.org sau contactați: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, manager de proiect prof. univ. dr. Ștefan Purici, tel: +40 230 522978, email: univeru-vi@usm.ro.