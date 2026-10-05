„Conversația este mai mult decât cuvinte!”, o nouă întâlnire la Etiquette Café

O invitație la dialog, emoție și relații autentice îi așteaptă pe cei interesați de comunicare, etichetă și bune maniere la o nouă ediție a Etiquette Café, eveniment dedicat conversației și interacțiunilor dintre oameni. Întâlnirea va avea loc joi, 8 octombrie 2026, de la ora 18:00, la LUNNA Café, pe strada Ștefan cel Mare, nr. 56 din municipiul Suceava.

Margareta Lupașcu, trainer de etichetă și bune maniere, le va propune celor prezenți o discuție pornind de la o idee simplă, dar cu profunde implicații: o conversație autentică înseamnă mult mai mult decât un schimb de cuvinte.

„Este întâlnire. Este schimb. Este ascultare și răspuns. Este emoție care pleacă de la mine și ajunge la tine – și se întoarce, într-o altă formă, către mine”, spune Margareta Lupașcu.

În centrul acțiunii se află conversația ca formă de interconectare, reciprocitate și prezență. Pentru că, după cum subliniază organizatorii, o conversație adevărată nu este „un monolog în doi”, ci presupune atenție, ascultare și disponibilitatea de a-l întâlni cu adevărat pe celălalt.

O seară despre oameni, nu doar despre cuvinte

Etiquette Café își propune să creeze un cadru relaxat în care participanții să poată discuta, reflecta și descoperi noi perspective despre felul în care comunicăm și construim relații.

„Despre acest <mai mult> vorbim joi, 8 octombrie, la Etiquette Café” este mesajul prin care Margareta Lupașcu îi invită pe cei interesați să transforme o simplă conversație într-o experiență de conectare.

Evenimentul poartă și o deviză sugestivă: „Discuții. Inspirație. Relații cordiale”, sugerând o întâlnire în care buna comunicare se împletește cu eleganța, respectul și apropierea dintre oameni.