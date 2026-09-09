„Controlul situaţiei militare”

„În conformitate cu articolul 89 din Legea Recrutării se vor face controale severe asupra situaţiei militare a întregii populaţiuni, în vârstă de la 18 la 50 de ani împliniţi, spre a se pune în vedere tuturor, ca de la apariţia acestui comunicat, să poarte asupra lor, şi să prezinte la cererea organelor militare legale, acte prin care să probeze satisfacerea stagiului militar. De asemenea, se atrage atenţie tuturor patronilor, şefilor de întreprinderi, directorilor de diverse instituţii, că sunt răspunzători de orice om din serviciul respectiv, cari va fi găsit cu situaţia militară în neregulă şi vor fi trimişi în judecată. Se atrage atenţia că lipsa la viza livretului este infracţiune, deci justiţiabilă conform codului justiţiei militare ”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4630, August 1935.

„Un tînăr ager şi pasionat”

„Am cunoscut în atelierul de prototipuri un tînăr ager şi pasionat, în a cărui stăpînire se află o sută şi ceva de dălţi extrem de ascuţite. Era unul din acei tîmplari cu aptitudini deosebite, care se apropie în fiecare zi de făptura sensibilă a lemnului cu nemărginită dragoste şi gingăşie. Din mîinile sale ieşise tocmai un cadru cu picioare arcuite pentru scrinul zvelt solicitat în cîteva ţări nordice. Potrivea acum fîşii subţiri de furnir de paltin, nuc, păr african într-o lucrătură plină de rafinament asemenea unei dantele meşteşugite. Se dăruia acestei operaţii cu răbdare şi cu o remarcabilă dexteritate. Sub mîinile sale, lemnul capătă duh şi lumină şi un fel de cîntec al său, părelnic, unduitor”.

„Ziri noi”, Anul XXII, Suceava, August 1967.