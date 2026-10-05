Control rutier de amploare în județ, cu sprijinul unui elicopter eficient mai ales la depistarea depășirilor interzise

Polițiștii suceveni au desfășurat o amplă acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor rutiere, în perioada 1-4 octombrie, cu un element-surpriză, un elicopter care a oferit sprijin echipajelor de la sol.

În cele 4 zile de acțiune au fost implicate peste 100 de echipaje de poliție rutieră, fiind utilizate aparatele radar montate pe autospeciale, dar și aparatele mobile tip pistol laser TruCam.

Conform comisarului-șef Ionuț Epureanu, preponderent în partea a doua a zilelor și seara au fost desfășurate și acțiuni pentru identificarea șoferilor care au consumat alcool și substanțe interzise, fiind testați peste 750 de șoferi.

Pe 1 și 3 octombrie, pe raza județului a fost utilizat și un elicopter din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviație.

Utilizând aparatura de la bordul aeronavei s-a acționat pentru identificarea șoferilor care efectuează depășiri neregulamentare sau adoptă un comportament agresiv în trafic.

Dacă pentru încălcarea limitelor de viteză nu se poate aplica încă sancțiune cu radar aflat în aer, polițiștii din elicopter pot sancționa facil și eficient depășirile neregulamentare.

Totodată, echipajul rutier de la bordul aeronavei a coordonat echipajele de poliție rutieră de la sol, fiind transmise date privind dinamica rutieră, valorile de trafic, abateri sau comportamente necorespunzatoare ce pun în pericol siguranța rutieră.

În cadrul acțiunilor desfășurate au fost aplicate peste 700 de sancțiuni contravenționale, în valoare de circa 450.000 lei.

De asemenea, au fost reținute 87 de permise de conducere și au fost ridicate 37 de certificate de înmatriculare.

”Cel mai important aspect este însă că în perioada de referință nu s-au înregistrat evenimente rutiere grave.

Astfel de acțiuni vor fi continuate și în perioada următoare, cu accent pe pregătirea sezonului rece, circulația în condiții de ceață, carosabil umed și aderență scăzută”, a mai transmis Epureanu.