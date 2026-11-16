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Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter

Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter
Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter

Polițiștii continuă acțiunile susținute pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor rutiere, iar după câteva zile în care s-a insistat pe controalele cu aparatele etilotest, luni a fost pusă în practică o acțiune specială privind viteza excesivă și depășirile neregulamentare.

Polițiștii au acționat cu aparatele radar montate pe autospeciale, dar și cu aparatele mobile tip pistol, iar între orele 10.00 și 14.00 echipajele de la sol au avut parte de sprijinul unui elicopter din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviație.

Cu aparatura de la bordul aeronavei s-a acționat pentru identificarea șoferilor care efectuează depășiri neregulamentare sau adoptă un comportament agresiv în trafic.

Echipajul rutier de la bordul aeronavei a avut rolul de a coordona echipajele de poliție rutieră de la sol, fiind transmise date privind dinamica rutieră, valorile de trafic ori șoferi care conduc haotic sau cu viteză prea mare.

Acțiunea s-a axat pe principalele două drumuri naționale care străbat județul, DN 17, care leagă Suceava de Ardeal și DN 2 – E85, sectoarele Suceava – Siret, respectiv Suceava – Fălticeni – Drăgușeni.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, a declarat că tot cu sprijinul echipajului aerian s-a monitorizat și dinamica de deplasare a vehiculelor de mare tonaj către vamă și Punctul de Trecere a Frontierei Siret, fiind dispuse măsurile necesare în vederea gestionării eficiente a problematicii de la sol.

Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter
Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter
Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter
Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter
Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter
Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter
Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter
Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter
Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter
Control cu radare pe principalele artere din județ, cu sprijin și coordonare dintr-un elicopter

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