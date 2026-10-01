Rabia a reapărut în județul Suceava după o perioadă de doi ani în care nu s-a înregistrat niciun caz, generând o alertă maximă în rândul autorităților veterinare și de sănătate publică. Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) a fost convocat, joi, într-o ședință de urgență, de către prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv. Decizia a fost luată la solicitarea DSVSA Suceava, după ce Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat două focare de rabie, unul la o vacă dintr-o fermă comercială din satul Nicani, comuna Zamostea, și altul la o vulpe găsită moartă într-o gospodărie din orașul Solca.

La întâlnirea de la Prefectură au participat reprezentanți de la DSVSA, ISU, Protecția Animalelor (IPJ), Jandarmerie, Garda Forestieră, Direcția Silvică, AJVPS și Primăria Solca. În cadrul ședinței s-a aprobat un plan de măsuri pentru a izola virusul și a preveni răspândirea lui la oameni sau la alte animale.

Principala prioritate a autorităților vizează protecția populației și monitorizarea epidemiologică strictă. Medicii veterinari din cadrul structurilor autorizate din Rădăuți și Siret au finalizat deja anchetele epidemiologice de teren și au identificat persoanele care au intrat în contact direct cu animalele bolnave, iar Direcția de Sănătate Publică Suceava a fost informată imediat. Oamenii au fost deja incluși în programul de urgență pentru imunizare antirabică. În paralel, toate animalele din gospodăriile sau exploatațiile respective care au intrat în contact cu cazurile confirmate au fost plasate sub observație strictă pentru o perioadă de 30 de zile.

Controale și vaccinări în masă, după ce virusul rabic a lovit o fermă de vaci și o gospodărie din județul Suceava

Campanie de vaccinare antirabică

De asemenea, a fost dispusă o campanie de vaccinare antirabică. În cazul animalelor domestice de fermă, se desfășoară vaccinări de necesitate la bovine, ovine și caprine în localitățile din zona direct afectată, cum sunt Nicani, Lunca din comuna Zamostea și Buda din comuna Zvoriștea, cu mențiunea că măsura va fi extinsă imediat și în Solca dacă vor apărea cazuri la speciile domestice.

Planul de intervenție vizează și animalele cu stăpân sau cele comunitare. Autoritățile vor demara capturarea câinilor fără stăpân, care sunt un important vector de răspândire a virusului rabic, iar în localitățile Solca, Nicani, Lunca și Buda se vor face vaccinări antirabice de completare pentru toți câinii și pisicile care nu au fost imunizate până acum.

Administratorii fondurilor de vânătoare din Zamostea, Solca și Arbore au obligația de a evalua populațiile de vulpi și șacali și de a organiza vânători specifice, cu interdicția clară de a folosi câini de vânătoare.

Vulpile vor fi vaccinate pe cale aeriană, prin momeli lansate din avion, cu completare prin vaccinare manuală în zonele din jurul focarelor. Toate cadavrele identificate pe fondurile de vânătoare trebuie trimise la Laboratorul Sanitar Veterinar Suceava cu respectarea normelor stricte de biosecuritate, o atenție deosebită fiind acordată și eliminării câinilor fără stăpân aciuați pe teritoriul acestor fonduri cinegetice.

Obligații pentru proprietarii de animale

DSVSA Suceava solicită cetățenilor maximă responsabilitate și le reamintește obligațiile legale pe care le au ca proprietari de animale. Oamenii sunt obligați să își prezinte câinii la cabinetele medicale veterinare din comună pentru identificare și microcipare în registrul de evidență a câinilor cu stăpân, să asigure vaccinarea antirabică obligatorie a câinilor și pisicilor din gospodărie și să dețină carnetul de sănătate completat la zi. De asemenea, este strict interzisă mișcarea sau lăsarea câinilor în afara curților, iar orice modificare de comportament sau stare de boală apărută la animale, inclusiv la cabaline, bovine, ovine sau caprine, trebuie raportată imediat medicului veterinar.

Prefectura și inspectorii veterinari lansează un avertisment către populație, de a evita contactul cu orice animal care manifestă un comportament neadecvat speciei sale. O vulpe afectată de rabie își pierde frica naturală, devine anormal de prietenoasă și încearcă să se apropie de oameni, în timp ce un câine bolnav va manifesta o agresivitate excesivă. În cazul în care sunt observate astfel de animale suspecte, oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie sub nicio formă și să sesizeze urgent medicul veterinar de circumscripție sau Direcția Sanitară Veterinară Suceava la numărul de telefon 0230.522.848.

Controale și vaccinări în masă, după ce virusul rabic a lovit o fermă de vaci și o gospodărie din județul Suceava