Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava continuă acțiunile de verificare a operatorilor care desfășoară activități în domeniul gestionării deșeurilor, în cadrul Planului de acțiune „Deșeuri 2026”. Controalele au ca obiectiv prevenirea și combaterea activităților ilegale, în colaborare cu structurile teritoriale ale Poliției Române și Poliției de Frontieră.

În cadrul unei acțiuni desfășurate în județul Suceava, comisarii Gărzii Naționale de Mediu, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (SAESP), au verificat șase locații în care se desfășoară activități privind gestionarea componentelor auto uzate și a vehiculelor scoase din uz (VSU).

În urma controalelor, autoritățile au aplicat cinci amenzi contravenționale, în valoare totală de 52.500 de lei. De asemenea, a fost dispusă suspendarea activității de demontare și dezasamblare a vehiculelor scoase din uz într-unul dintre cazurile verificate.

Totodată, au fost stabilite măsuri pentru intrarea în legalitate și pentru asigurarea respectării prevederilor legislației de mediu.

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, aceste acțiuni urmăresc verificarea legalității operațiunilor de gestionare a deșeurilor și a substanțelor periculoase, precum și prevenirea efectelor negative asupra sănătății populației și asupra mediului.

Controale ale Gărzii de Mediu Suceava, în cadrul Planului „Deșeuri 2026”. Amenzi de 52.500 de lei și o activitate suspendată

Controalele vor continua

Acțiunile prevăzute în cadrul Planului „Deșeuri 2026” vor continua prin cooperarea instituțiilor cu atribuții în domeniu, în vederea identificării și sancționării încălcărilor legislației și a creșterii gradului de protecție a mediului.

Autoritățile reamintesc că respectarea legislației de mediu reprezintă o obligație pentru toți operatorii economici care desfășoară activități în domeniul gestionării deșeurilor.

Controale ale Gărzii de Mediu Suceava, în cadrul Planului „Deșeuri 2026”. Amenzi de 52.500 de lei și o activitate suspendată