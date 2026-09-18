Administrație

Contract de finanțare de 768.000 de euro pentru dotarea viitorului punct de frontieră Izvoarele Sucevei–Shepit, semnat de președintele CJ Suceava

Contract de finanțare de 768.000 de euro pentru dotarea viitorului punct de frontieră Izvoarele Sucevei–Shepit, semnat de președintele CJ Suceava
Contract de finanțare de 768.000 de euro pentru dotarea viitorului punct de frontieră Izvoarele Sucevei–Shepit, semnat de președintele CJ Suceava

Fonduri europene nerambursabile de aproximativ 768.000 de euro au fost atrase pentru dotarea viitorului punct de frontieră Izvoarele Sucevei–Shepit.

Contractul de finanțare a fost semnat joi, 17 septembrie, a anunțat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Drept urmare, la Izvoarele Sucevei vor fi achiziționate șase cabine de control, iar la Shepit, în Ucraina, module pentru personalul vamal și polițiștii de frontieră, bariere, echipamente de supraveghere și alte dotări necesare.

„Alături de colegii mei din Consiliul Județean Suceava, voi sprijini colaborarea dintre instituțiile celor două țări pentru pregătirea deschiderii noului punct de trecere a frontierei.

Despre aceste lucruri am discutat și luna trecută cu guvernatorul Regiunii Cernăuți, Ruslan Osypenko, precum și cu consulul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu”, a declarat președintele administrației județene.

Gheorghe Șoldan a subliniat și faptul că deschiderea punctului de trecere a frontierei Izvoarele Sucevei–Shepit va facilita legăturile dintre comunitățile de ambele părți ale graniței și va crea noi posibilități de dezvoltare pentru turism și afacerile locale.

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