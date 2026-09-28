Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“

Finalizare proiect:

„CONSTRUIREA DE BLOC DE LOCUINȚE 1, PENTRU TINERI ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

UAT Orașul Dolhasca, cu sediul în Orașul Dolhasca, Aleea Esplanadei, nr. 5, județul Suceava, anunță finalizarea proiectului „CONSTRUIREA DE BLOC DE LOCUINȚE 1, PENTRU TINERI ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod de identificare C.10-I2-150.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I2, Runda 1.

Obiectivul general al proiectului a constat în construirea unui bloc de locuințe nZEB plus destinat tinerilor proveniți din comunități și grupuri vulnerabile, în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuire în orașul Dolhasca.

Implementarea proiectului s-a finalizat cu atingerea indicatorilor de rezultat și a obiectivelor asumate prin contractul de finanțare. În cadrul investiției a fost construit un bloc de locuințe nZEB plus, care respectă standardele de eficiență energetică și oferă beneficiarilor condiții corespunzătoare de locuire.

Prin realizarea acestei investiții, proiectul contribuie la creșterea accesului tinerilor la locuințe eficiente din punct de vedere energetic și la îmbunătățirea condițiilor de locuire, sprijinind totodată dezvoltarea durabilă a comunității locale din orașul Dolhasca.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.701.541,41 lei cu TVA, din care 2.784.503,60 lei a reprezentat valoarea eligibilă din PNRR, iar 552.983,30 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 44 luni de la data de 30.12.2022 până la data de 30.08.2026.

UAT Orașul Dolhasca

Date de contact: Primar – Isachi Decebal – Dumitru

Tel. +40 0230/573.272, e-mail: primariadolhasca@yahoo.com

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE“

Website – https://mfe.gov.ro/pnrr/ Facebook – https://www.facebook.com/PNRROficial