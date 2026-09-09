COMUNICAT DE PRESĂ

privind finalizarea proiectului

„CONSTRUIRE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN COMUNA HORODNIC DE JOS, JUDEȚUL SUCEAVA”

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UAT COMUNA HORODNIC DE JOS anunță finalizarea proiectului „CONSTRUIRE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN COMUNA HORODNIC DE JOS, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod proiect C10-I2-69, implementat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe nZEB Plus, în baza Contractului de finanțare nr. 137997/07.12.2022.

Perioada de implementare a proiectului a fost 07.12.2022–30.08.2026, iar investiția a fost realizată în comuna Horodnic de Jos, strada Călugărița, județul Suceava.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea fondului public de locuințe destinat tinerilor eligibili și asigurarea unor condiții moderne, eficiente energetic și sustenabile de locuire, prin realizarea unor locuințe conforme standardului nZEB Plus.

În cadrul proiectului au fost construite și operaționalizate două locuințe nZEB Plus pentru tineri, cuplate și dispuse în oglindă, fiecare având regimul de înălțime S+P+M, patru camere și o suprafață utilă de 150,86 mp. Suprafața construită la sol a ansamblului este de 169,00 mp, iar suprafața construită desfășurată este de 406,00 mp.

Principalele activități realizate au cuprins execuția construcțiilor, instalațiilor și branșamentelor, amenajarea terenului și a spațiilor exterioare, montarea sistemelor fotovoltaice și a sistemelor solare pentru prepararea apei calde, recepția lucrărilor, precum și repartizarea și predarea locuințelor către beneficiarii eligibili.

Performanța energetică a clădirilor este corespunzătoare clasei energetice A. Consumul total specific de energie primară este de 84,50 kWh/mp/an, cu 22,80% sub pragul nZEB aplicabil, iar 70,90% din energia primară este asigurată din surse regenerabile. Emisiile echivalente de CO₂ sunt de 10,36 kgCO₂/mp/an.

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc la data de 12.06.2026. Ulterior, locuințele au fost repartizate potrivit procedurii locale aprobate, iar la data de 28.08.2026 au fost predate beneficiarilor eligibili și date în folosință, cu respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Valoarea totală finală a proiectului este de 2.380.854,62 lei, din care valoarea eligibilă finanțată prin PNRR este de 1.888.412,5 lei, inclusiv TVA eligibilă de 301.511,24 lei, iar valoarea fără TVA este de 1.586.901,26 lei. Cheltuielile neeligibile, în valoare de 492.821,14 lei, au fost suportate din bugetul local al Comunei Horodnic de Jos.

Impactul investiției constă în punerea la dispoziția tinerilor eligibili a două locuințe moderne, în sprijinirea accesului la locuire în comuna Horodnic de Jos și în contribuția la menținerea și integrarea tinerilor în comunitatea locală. Soluțiile nZEB Plus și utilizarea energiei regenerabile contribuie la reducerea consumului de energie convențională și a emisiilor asociate exploatării clădirilor.

Investiția va fi menținută și exploatată ca investiție publică durabilă, cu păstrarea destinației locuințelor și cu respectarea obligațiilor contractuale aferente perioadei de durabilitate.

Date de contact – UAT Comuna Horodnic de Jos

Str. I.G. Sbiera nr. 115, comuna Horodnic de Jos, județul Suceava, cod poștal 727301

Telefon/Fax: 0230 415 110 | E-mail: primaria_horodnicdejos@yahoo.com | Website: https://horodnicdejos.ro/

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