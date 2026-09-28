Comunicat de presă

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Finalizare proiect:

„CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

UAT Orașul Dolhasca, cu sediul în Orașul Dolhasca, Aleea Esplanadei, nr. 5, județul Suceava anunță finalizarea proiectului „CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod de identificare C.10-I2-13.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel PNRR/2022/C10/I2, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1.

Obiectivul general al proiectului a constat în construirea unui bloc de locuințe nZEB plus cu destinația de locuințe de serviciu pentru specialiștii din domeniile sănătății și învățământului care își desfășoară activitatea în orașul Dolhasca.

Implementarea proiectului s-a finalizat cu atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin contractul de finanțare. În cadrul investiției a fost construit un bloc de locuințe nZEB plus destinat specialiștilor din domeniile sănătății și învățământului și a fost instalată o stație de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu 2 puncte de reîncărcare. Investiția contribuie la asigurarea unor condiții de locuire eficiente energetic și la dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde în orașul Dolhasca.

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.862.049,26 lei cu TVA, din care 5.197.841,43 lei a reprezentat valoarea eligibilă din PNRR, iar 996.473,81 lei valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 44 luni, de la data de 30.12.2022, până la data de 30.08.2026.

UAT Orașul Dolhasca

Date de contact: Primar – Isachi Decebal – Dumitru

Tel. +40 0230/573.272, e-mail: primariadolhasca@yahoo.com

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