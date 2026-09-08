Fonduri Europene

CONSTRUIRE CREŞĂ MICĂ ÎN COMUNA POIANA STAMPEI

CONSTRUIRE CREŞĂ MICĂ ÎN COMUNA POIANA STAMPEI
CONSTRUIRE CREŞĂ MICĂ ÎN COMUNA POIANA STAMPEI

Comunicat de presă finalizare proiect

COMUNA POIANA STAMPEI, județul Suceava, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului CONSTRUIRE CREŞĂ MICĂ ÎN COMUNA POIANA STAMPEI, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, apelul de proiecte din COMPONENTA 15 Educație , Investiția 1- Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea creșterii capacității sistemului de învățământ de cuprindere în serviciile de educație timpurie antepreşcolară a copiilor între 0-3 ani, prin investiții în infrastructură, respectiv construirea unei creșe eficientă energetic, pentru asigurarea unui serviciu de educație timpurie .

Obiectivul specific al proiectului propus de UAT Comuna Poiana Stampei a fost în concordanță cu obiectivul specific al Componentei 15 PNRR, vizând construire Creșă mică, Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, județul Suceava .

Valoarea totala a investiției: de 13.514.057,87 lei inclusiv TVA,

Valoarea contribuției comunitare :9.988.916,58 lei, fără TVA

Perioada de implementare a proiectului a fost intre 01.09.2025 – 20.08.2026

Codul proiectului: 6268/22.08.20266

Date de contact: UAT Comuna Poiana Stampei, Jud. Suceava

Strada Principala, nr. 231, Judetul Suceava, cod poștal 727430

Telefon:0230/575177

E-mail: primaria@poianastampei.ro

Site: www.poianastampei.ro

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