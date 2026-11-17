Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, marți seara, o „veste extraordinară pentru județul Suceava”, anume finalizarea evaluării ofertelor și desemnarea câștigătorului licitației pentru construirea variantei ocolitoare de la Gura Humorului.

Au fost 132 de operatori economici implicați, iar cel mai mare punctaj l-a obținut o asociere de patru firme, condusă de constructorul român CONCELEX.

Șoldan a declarat că marți s-a primit avizul final de la ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice).

Urmează 10 zile pentru eventuale contestații.

„De aproape 20 de ani se vorbește despre acest proiect. Încă din primele luni de mandat, am găsit soluția pentru a-l transforma dintr-un desen pe o hartă în realitate. Am obținut toate avizele, am găsit finanțarea și am lansat licitația încă de la sfârșitul anului trecut. Doar procedurile de evaluare, cu tot cu soluționarea unei contestații nefondate, au durat aproape un an de zile. Volumul de muncă a fost unul uriaș, cu teancuri de documente de analizat, clarificări, răspunsuri și verificări. Astăzi am încheiat o etapă care a însemnat foarte multă muncă. Din 2027, deschidem unul dintre cele mai mari șantiere din județ: varianta ocolitoare de la Gura Humorului. Cinci luni de proiectare, 20 de luni de execuție”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan

Centura de la Gura Humorului va avea o lungime de aproximativ 9,3 kilometri, cu profil rutier de drum național cu două benzi de circulație, câte una pe sens, cu posibilitatea extinderii ulterioare la patru benzi.

Lățimea platformei rutiere va fi de aproximativ 13,5 metri. Viteza de proiectare este de 100 km/h.

Traseul este Frasin – Gura Humorului – Păltinoasa, ocolind orașul pe partea sudică.

Conexiunile cu rețeaua rutieră existentă sunt în zona Frasin, legătura cu DN 17; în zona Păltinoasa: legătură cu sensul giratoriu de la intersecția DN 17 cu DN 2E.

Va fi construit și un viaduct de peste 5 kilometri, proiectat să fie cel mai lung din România și cu înălțimea de până la aproximativ 17 metri.

Durata contractuală este de 5 luni pentru proiectare și 20 de luni pentru execuție.

Constructorul pentru centura de la Gura Humorului a fost desemnat