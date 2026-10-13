Romanul „Școala de gangsteri”, semnat de scriitorul și artistul vizual Constantin Severin, va fi lansat vineri, 16 octombrie 2026, la Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc.

Cele două evenimente literare vor reuni iubitori de carte, cititori și reprezentanți ai vieții culturale locale, oferind prilejul unei întâlniri cu universul unui roman al cărui titlu provocator invită la reflecție asupra societății contemporane și a mecanismelor sale de putere.

Programul lansărilor va fi următorul: la ora 11:00 – Gura Humorului, la Biblioteca Orășenească Gura Humorului, în colaborare cu Primăria orașului și Centrul Cultural Gura Humorului; la ora 16:00 – Câmpulung Moldovenesc, la Biblioteca Municipală „Gheorghe Bodea”, în colaborare cu Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Constantin Severin își lansează romanul „Școala de gangsteri”, la Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc

Prezentare

Cartea va fi prezentată de Constantin Hrehor, cunoscut poet bucovinean, iar întâlnirile vor fi moderate de Neculai Roșca, jurnalist sucevean și director al Editurii Iuni Smart, editura care publică volumul, și de Nicoleta Bogoș, directorul Bibliotecii Municipale „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc.

Constantin Severin este scriitor și artist vizual, cunoscut atât pentru proiectele sale literare, cât și pentru fondarea expresionismului arhetipal, direcție artistică lansată la începutul anilor 2000, care explorează relația dintre figurativ și abstract, dintre imaginarul individual și simbolurile universale. Activitatea sa creatoare se desfășoară la interferența dintre literatură, pictură și reflecția asupra condiției umane.

Prin aceste două lansări, publicul bucovinean este invitat să descopere o nouă apariție editorială și să participe la un dialog despre literatură, societate și provocările lumii contemporane.

Evenimentele sunt organizate cu sprijinul instituțiilor culturale și al autorităților locale din Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc.