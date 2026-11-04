Constantin Severin, acceptat de ROGallery din New York și prezent pe Artsy, cea mai mare platformă online de artă din lume

Artistul vizual și scriitorul Constantin Severin, fondatorul Expresionismului Arhetipal, a fost acceptat de ROGallery din New York, galerie cu aproape patru decenii de activitate în Long Island City, Queens, specializată în arta modernă și contemporană și în organizarea de licitații internaționale.

Astfel, artistul sucevean face un nou pas spre scena internațională a artei contemporane.

Un alt reper important al parcursului său internațional îl reprezintă prezența pe Artsy , cea mai mare platformă online de descoperire și comercializare a artei, care conectează galerii, artiști și milioane de colecționari din întreaga lume. Această dublă prezență – într-o galerie și casă de licitații din New York și pe o platformă internațională de referință – deschide noi perspective pentru promovarea creației sale și pentru vizibilitatea Expresionismului Arhetipal în circuitul artistic global.

Catalogul online al ROGallery cuprinde mii de lucrări, de la artiști consacrați precum Picasso, Dalí, Warhol, Lichtenstein, Miró, Calder, Vasarely și Rauschenberg, la creatori contemporani din întreaga lume.

Printre artiștii români și româno-americani promovați de-a lungul timpului de galerie se numără Harry Gottlieb (născut la București, în 1895), Constantin Antonovici (născut în Neamț, în 1911, colaborator al lui Brâncuși la Paris), Andre Racz (născut la Cluj, în 1916) și Saul Steinberg.

Galeria organizează licitații online cel puțin o dată pe lună, în formate live și timed, oferind acces colecționarilor internaționali.

Pentru început, Constantin Severin a oferit galeriei trei lucrări în ulei pe pânză, introduse în oferta online și în circuitul licitațiilor lunare: „Text și Timp 110” (Text and Time 110), „Text și Timp 113 (Cap Arhetipal)” și „Strigăt Colectiv” (Collective Cry).

Prezența pe Artsy are o importanță aparte prin amploarea comunității sale internaționale de colecționari și prin posibilitatea ca lucrările artistului să fie descoperite dincolo de granițele circuitelor expoziționale tradiționale. Pentru Constantin Severin, această vizibilitate reprezintă și o confirmare a unui parcurs artistic independent, construit în jurul unei concepții originale.

Artistul a fondat Expresionismul Arhetipal în 2000–2001, propunând o a treia cale între figurativ și abstract, pornind de la arhetipuri și simboluri universale și explorând relația dintre imagine, memorie și timp.

Lucrările sale au fost prezentate la Muzeul Național Brukenthal, Muzeul Municipiului București și la Institutul Cultural Român de la Veneția.

Artist cu o dublă identitate creatoare, Constantin Severin își desfășoară activitatea la intersecția dintre artele vizuale și literatură, construind un univers în care pictura și cuvântul devin două modalități complementare de investigare a condiției umane.

Noua etapă profesională este privită cu satisfacție și de colecționarii care i-au urmărit creația de-a lungul anilor. Pentru aceștia, prezența lucrărilor pe două platforme internaționale reprezintă o nouă posibilitate de a urmări evoluția și afirmarea unei mișcări artistice pe care Constantin Severin o dezvoltă de peste două decenii.

Prin această nouă etapă, artistul își continuă efortul de a face cunoscut Expresionismul Arhetipal pe plan internațional și de a contribui la dialogul dintre arta românească și scena artistică globală.