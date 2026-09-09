Scriitorul Constantin Horbovanu lansează „Horbovanisme – sau alte însemnări de trecător”, o carte ce cuprinde aforisme, reflecții, observații și întâmplări cu tâlc, reunite sub semnul unui umor cald și al unei priviri lucide asupra lumii. „Creator de zâmbete”, Constantin Horbovanu propune cititorilor o întâlnire cu umorul firesc, observația atentă și reflecția asupra vieții de zi cu zi.

Apărută la Editura Iuni Smart din Vicovu de Jos, cartea se înscrie în ceea ce autorul numește, cu modestie și cu zâmbetul caracteristic, „folclorul nou”.

Constantin Horbovanu, cunoscut pentru felul său original de a surprinde, cu umor și sensibilitate, întâmplările și micile absurdități ale existenței cotidiene, își întâmpină cititorii de această dată cu „Horbovanisme”.

Dincolo de ironie și de poanta bine plasată, cititorul descoperă un autor atent la oameni, la gesturile lor, la slăbiciuni, la bucurii și la contradicțiile vieții de fiecare zi.

Îmi împrăștii sentimentele, gândurile….

Umoristul Horbovanu mărturisește că scrisul este, înainte de toate, o formă de bucurie și de comunicare cu ceilalți: „Împrăștiind aceste însemnări de trecător, eu, de fapt, îmi împrăștii sentimentele, gândurile…. Sunt fericit dacă mă simțiți alături de voi, chiar dacă nu mă vedeți.”

Autorul nu își construiește scrisul în jurul ambițiilor literare spectaculoase și nici nu urmărește recunoașterea cu orice preț. „Eu nu scriu pentru premii”, spune Constantin Horbovanu, explicând că așterne pe hârtie ideile care îl preocupă, „mai literar sau mai puțin literar”, pur și simplu pentru că îi face plăcere. Iar această sinceritate se regăsește și în paginile volumului.

O carte despre firescul vieții

Prefața volumului este semnată de prof. Dragoș Huțuleac, care surprinde, într-o formulare sugestivă, una dintre calitățile esențiale ale scrisului lui Constantin Horbovanu: „Există oameni care scriu frumos și există oameni care scriu adevărat. Mai rar însă întâlnim autori care reușesc să le facă pe amândouă fără ostentație, fără artificii și fără dorința de a epata.”

În viziunea lui Dragoș Huțuleac, „Horbovanisme – sau alte însemnări de trecător” depășește statutul unei simple colecții de aforisme și reflecții. Cartea devine „jurnalul discret al unui om care privește lumea cu luciditate, bun-simț și umor”.

Este, de altfel, o perspectivă care definește foarte bine universul literar al lui Constantin Horbovanu. Autorul nu privește lumea de la distanță și nici nu își tratează personajele cu superioritate. Dimpotrivă, le observă cu înțelegere și le transformă slăbiciunile în prilej de reflecție și zâmbet.

Dragoș Huțuleac remarcă tocmai această particularitate: „Umorul său nu rănește și nu caută superioritatea facilă. Este un umor cald, care observă slăbiciunile omenești fără cruzime și fără cinism.”

În paginile cărții, ironia nu devine o armă împotriva celuilalt, ci un mod de a privi mai limpede realitatea. Bătrânețea, temerile, întâmplările obișnuite și micile absurdități ale vieții sunt privite cu îngăduință și, adesea, cu o tandrețe discretă: „Nu judeca momentul! Este atât de scurt încât s-ar putea să nu-l înțelegi în acel moment, ci peste mulți ani!”; „În lumea aceasta se bat două mari tabere: puterea cu iubirea. Puterea nu are iubire, dar iubirea are putere”; „<Un om plin pe dinafară, dar gol pe dinăuntru, sună mai tare când îl lovești cu bățul> mi-a spus un țăran hâtru” etc.

„A vedea binele și frumosul” în lucrurile obișnuite

Unul dintre meritele volumului este tocmai capacitatea autorului de a transforma cotidianul în materie literară. Lucrurile aparent banale capătă, prin observația lui Constantin Horbovanu, un sens nou.

Dragoș Huțuleac consideră că aceasta reprezintă una dintre cele mai importante calități ale autorului: „Cred că aceasta este una dintre cele mai importante calități ale sale: capacitatea de a vedea binele și frumosul printre locurile în care cei mai mulți dintre noi trecem grăbiți, observând cel mult obișnuitul.”

Simplitatea

Într-o epocă în care literatura și comunicarea publică sunt adesea preocupate de spectacol, de efect și de demonstrație, „Horbovanisme” propune o altă cale: simplitatea.

Constantin Horbovanu scrie direct, fără pretenții inutile, iar apropierea de cititor vine tocmai din naturalețea observațiilor sale. Sunt gânduri în care cititorul se poate recunoaște, situații pe care le-a trăit sau le-a întâlnit și întrebări pe care, poate, și le-a pus la rândul său. „Pentru că oamenii îl simt aproape. Pentru că se regăsesc în observațiile lui”, scrie Dragoș Huțuleac în prefața volumului.

„Horbovanisme – sau alte însemnări de trecător” este o carte despre oameni și despre viață, scrisă de un autor care nu pretinde că are toate răspunsurile, dar care știe să pună întrebări, să observe și, mai ales, să împrăștie zâmbete. Cititorul este invitatat la o lectură relaxată, dar nu superficială, pentru că „Horbovanisme” este un volum care poate provoca un zâmbet, dar și o clipă de reflecție.