Componența Consiliului Local al municipiului Suceava urmează să fie modificată, după ce aleșii locali au luat act, în cadrul ședinței de vineri a deliberativului, de demisiile depuse de doi reprezentanți ai Partidului Social Democrat, medicii Dorin Achiței și Răzvan Bandac. În urma votului, cele două locuri din legislativul municipal au fost declarate vacante, urmând ca acestea să fie ocupate de supleanții de pe lista PSD de la alegerile locale din anul 2024.

Ambii consilieri demisionari făceau parte din echipa de medici cu care primarul Vasile Rîmbu a candidat la alegerile din 2024. Medicul gastroenterolog Dorin Achiței și-a înregistrat oficial demisia la finalul lunii octombrie 2026, invocând lipsa de timp. La scurt timp, pe 29 octombrie, a renunțat la mandat și medicul ortoped Răzvan Bandac, motivându-și decizia prin gradul ridicat de solicitare profesională din cadrul spitalului și al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.

Procedura prevede validarea mandatelor următorilor candidați supleanți de pe lista social-democraților. Primele nume aflate pe lista de supleanți a PSD sunt Florin Olaru și Gabriela Cazac, urmând ca instanța și partidul să finalizeze demersurile necesare pentru completarea deliberativului local.