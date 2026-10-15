Poiana Stampei va găzdui, la sfârșitul acestei săptămâni, a șasea ediție a competiției Bucovina Cross Country, unul dintre cele mai importante evenimente de alergare din județul Suceava. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 700 de concurenți și a peste 2.000 de spectatori.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, instituția pe care o conduce este principalul partener al ediției din acest an. Suma alocată pentru organizarea competiției este de 30.000 de lei, prin programul de finanțări nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005. Gheorghe Șoldan a precizat că Bucovina Cross Country este unul dintre cele 72 de proiecte sprijinite în acest an de administrația județeană.

De precizat că evenimentul, organizat de Asociația Club Sportiv Academia de Sport Suceava, în parteneriat cu Primăria Poiana Stampei, promovează sportul, mișcarea în aer liber și un stil de viață sănătos.

Consiliul Județean Suceava sprijină organizarea Bucovina Cross Country, competiție care va avea loc, în acest weekend, la Poiana Stampei

Ziua principală a competiției va fi sâmbătă, 17 octombrie, când sunt programate toate probele, respectiv cursa de 10 kilometri, Family Run (2,5 km), precum și întrecerile dedicate copiilor, organizate pe patru categorii de vârstă, cu distanțe cuprinse între 300 și 1.500 de metri.

Președintele CJ Suceava a arătat că la Poiana Stampei va fi prezentă și marea noastră campioană Elisabeta Lipă, ambasadorul Bucovina Cross Country 2026.

Consiliul Județean Suceava sprijină organizarea Bucovina Cross Country, competiție care va avea loc, în acest weekend, la Poiana Stampei

„Bucovina Cross Country a ajuns la cea de-a VI-a ediție și este un eveniment care adună, an de an, sute de participanți, de la copii și tineri aflați la început de drum până la sportivi de performanță. Mă bucur că, prin Consiliul Județean, am reușit să sprijinim în acest an aproape toate ramurile sportive din Suceava. Am susținut competiții importante de alergare, precum Bucovina Ultra Rocks by UTMB, Maratonul Dragomirnei și, acum, Bucovina Cross Country, pentru că ele promovează mișcarea, turismul activ și, nu în ultimul rând, județul Suceava. Dacă programul îmi va permite, voi fi prezent sâmbătă, în ziua competiției, la Poiana Stampei pentru a-i susține personal pe concurenți și pentru a fi alături de organizatori. Felicit echipa care a făcut posibil acest eveniment și le urez mult succes tuturor participanților”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Consiliul Județean Suceava sprijină organizarea Bucovina Cross Country, competiție care va avea loc, în acest weekend, la Poiana Stampei

O componentă importantă a competiției de la Poiana Stampei este dedicată copiilor, iar organizatorii au decis ca înscrierile la toate cursele dedicate acestora să fie gratuite, pentru a încuraja cât mai mulți tineri să descopere bucuria mișcării și să facă primul pas către sport.