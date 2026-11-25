Consiliul Județean Suceava a suplimentat cu 500.000 de lei fondurile destinate sprijinirii primăriilor din județ care se confruntă cu dificultăți financiare. Decizia a fost luată în ședința de miercuri a deliberativului județean, la propunerea președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. Astfel, suma inițială de 2,4 milioane de lei, prevăzută pentru sprijinirea a 22 de administrații locale, a fost majorată la 2,9 milioane de lei, alte cinci primării fiind incluse în proiect.

Astfel, Consiliul Județean Suceava va acorda câte 100.000 de lei pentru comunele Breaza, Dumbrăveni, Iaslovăț, Pojorâta și Udești.

„Ca urmare a analizei solicitărilor unor unități administrativ-teritoriale din județ, propun suplimentarea cu 500.000 de lei a sumei repartizate din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean Suceava, în vederea acordării a câte 100.000 de lei cu titlu de ajutor pentru situații de extremă dificultate comunelor Breaza, Dumbrăveni, Iaslovăț, Pojorâta și Udești”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Prin proiectul de hotărâre inițial, președintele CJ Suceava propusese repartizarea a 2,4 milioane de lei către 22 de primării aflate în situații de extremă dificultate financiară. Fondurile sunt alocate din rezerva bugetară a Consiliului Județean, în cadrul rectificării bugetului propriu al județului și al bugetelor unor instituții subordonate pentru anul 2026.

Potrivit propunerii de repartizare, cele mai mari sunt alocate pentru comunele Zamostea, care va beneficia de 200.000 de lei, și Dolhești și Valea Moldovei, cu câte 150.000 de lei fiecare.

Alte 19 localități, Boroaia, Bosanci, Brodina, Cornu Luncii, Drăgușeni, Fântâna Mare, Forăști, Gălănești, Grănicești, Horodnic de Sus, Ostra, Poieni-Solca, Putna, Slatina, Stulpicani, Vadu Moldovei, Vama, Vatra Moldoviței și Vulturești, vor primi câte 100.000 de lei.

Președintele Consiliului Județean a precizat că propunerile de alocare au fost făcute în baza solicitărilor și documentelor justificative transmise de administrațiile locale, în vederea acoperirii unor nevoi financiare urgente.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară și suplimentarea fondurilor pentru primăriile aflate în dificultate financiară a fost aprobat în unanimitate de consilierii județeni.