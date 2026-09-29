Consiliul Județean Suceava a lansat licitația pentru modernizarea a peste 3 kilometri de drum în comuna Fântânele

Un tronson de drum de peste 3 kilometri de pe raza comunei Fântânele va intra în reabilitare completă, după ce Consiliul Județean Suceava a demarat procedurile de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Anunțul a fost făcut marți de președintele instituției, Gheorghe Șoldan, care a precizat că investiția vizează un sector din drumul comunal 65A, aflat în prezent într-o stare avansată de degradare. Pentru a putea finanța și implementa acest proiect din bugetul județean, Consiliul Județean Suceava a preluat temporar tronsonul respectiv de la autoritățile locale din Fântânele.

Sectorul de drum propus pentru modernizare are o lungime de 3,125 kilometri și face legătura între drumul județean 290 și localitatea Stamate, până la intersecția cu un alt drum comunal, DC 65. În prezent, acest tronson pune la încercare nervii șoferilor și ai localnicilor din cauza asfaltului distrus, a gropilor și a lipsei unui sistem funcțional de colectare a apelor pluviale, care inundă carosabilul la fiecare ploaie mai serioasă.

Conform caietului de sarcini și specificațiilor tehnice din cadrul procedurii de licitație, viitorul constructor va trebui să realizeze o structură rutieră nouă pe toată lungimea celor 3,125 kilometri; sisteme de colectare a apei – șanțuri, rigole betonate și podețe noi pentru evacuarea apelor pluviale; refacerea tuturor acceselor către proprietățile oamenilor și reconfigurarea intersecțiilor cu drumurile laterale; marcaje rutiere orizontale noi și indicatoare de semnalizare verticală.

După desemnarea firmei câștigătoare și semnarea contractului, proiectul va parcurge trei etape succesive: redactarea proiectului tehnic, obținerea autorizației de construire și a tuturor avizelor de mediu și utilități; execuția efectivă a lucrărilor.

Modernizarea acestui tronson face parte dintr-un pachet mai amplu de investiții prin care administrația județeană preia drumuri degradate de la comunele care nu dispun de fonduri suficiente, cu scopul de a reface infrastructura secundară din județul Suceava.