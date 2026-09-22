Consiliul Județean Suceava continuă investițiile în infrastructura rutieră a județului. Președintele instituției, Gheorghe Șoldan, a anunțat, marți, lansarea procedurii de licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor destinate unui nou tronson din drumul județean DJ 155P. Această arteră rutieră asigură legătura dintre comunele Fântâna Mare, Baia și municipiul Fălticeni.

Demersul vine la scurt timp după finalizarea procesului de asfaltare a unei porțiuni de aproximativ trei kilometri din DJ 155P, pe raza comunei Fântâna Mare — un sector de drum care nu mai beneficiase de lucrări de modernizare din anul 2014.

Noua procedură de licitație vizează următorul tronson al drumului, cuprins între localitatea Cotu Băii și intersecția cu DJ 209H, situat în extravilanul comunei Baia. Este vorba despre o porțiune de aproximativ un kilometru care, în prezent, se află într-o stare avansată de degradare, cu balast și piatră, plină de gropi, denivelări și cu șanțuri colmatate.

Consiliul Județean scoate la licitație un nou tronson de drum pentru modernizare, între Cotu Băii și Baia

Conform proiectului tehnic, sectorul va fi modernizat complet și asfaltat. Partea carosabilă va avea o lățime de șase metri și va fi completată cu benzi de încadrare și acostamente pe ambele părți. Pentru asigurarea unei infrastructuri durabile și sigure, lucrările prevăd, de asemenea, amenajarea a patru podețe noi și a peste un kilometru de șanțuri destinate evacuării eficiente a apelor pluviale.

Finanțarea acestui proiect de infrastructură va fi asigurată integral din bugetul propriu al Consiliului Județean Suceava. Valoarea finală a investiției urmează să fie stabilită după finalizarea procedurii de achiziție publică și deschiderea ofertelor depuse de constructori.